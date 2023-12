López Obrador inaugura el primer tramo del Tren Maya, obra estrella de su mandato

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el protagonista de la inauguración del primer tramo del Tren Maya, entre Cancún y Campeche, en la que supone la obra de infraestructura estrella del primer y último mandato del dirigente mexicano. López Obrador ha destacado que este proyecto es el resultado del esfuerzo de mucha gente. "Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, en este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros", destacó. Ya a bordo del tren, que realizó el sábado su primer trayecto, ha resaltado que el coste del megaproyecto es "casi la mitad" de los 125.000 millones de pesos que se ahorraron al cancelar el aeropuerto de Texcoco. López Obrador ha asegurado que la obra será autosostenible en un plazo de alrededor de tres o cuatro años y que la inversión es totalmente pública, sin crédito, por lo que no se dejará deuda a la empresa que gestiona el tren, dependiente de los militares. Así, ha destacado que "no se exagera al afirmar que es una obra magna, pues no existe una que actualmente se le compare en el mundo". Además el proyecto se construyó en un tiempo récord de cinco años.