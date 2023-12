Las imágenes de la jornada

Madrid, 17 dic (EFE).- La decimoséptima jornada de LaLiga EASports resumida en las imágenes más destacadas:

Acostumbrado a mostrarse como un hombre de hielo, Frenkie De Jong protagonizó en Mestalla una de las pocas imágenes en la que se le ha podido ver visiblemente enfadado desde que llegó al Barcelona. En medio de una de sus clases maestras, le sacaron por segunda vez en el partido la bota tras recibir un pisotón en el talón.

El árbitro no pitó falta y De Jong lanzó la bota contra el suelo desesperado. Vio una cartulina amarilla, se perderá el próximo encuentro ante el Almería y simbolizó el estado de desesperación en el que vive el Barcelona con la mala racha de resultados que acumula en los últimos tiempos.

A lo largo de la jornada dos instantáneas reflejaron el arte que puede generar un futbolista. Frenkie De Jong y Luka Modric se sacaron de la chistera un par de pases excelsos, dignos de la categoría que ambos atesoran en sus botas y que podrían estar en colgados en la pared de cualquier museo que adore el fútbol. De Jong inició la jugada del gol del Barcelona en Mestalla con un toque con el exterior de su bota derecha que habilitó a Raphinha entre líneas. El brasileño sólo tuvo que dar el pase de la muerte a Joao Félix para adelantar a su equipo ante el Valencia.

La réplica se la dio un día después Modric, que sirvió en bandeja a Bellingham el primer tanto del Real Madrid al Villarreal con un toque sutil y estético que no desaprovechó el centrocampista inglés. Los dos, sin duda, generaron arte sobre el césped y Modric acabó levantado por Rudiger tras marcar su primer gol de la temporada en otra imagen para el recuerdo.

No está teniendo suerte esta temporada Iago Aspas. Sus números son desconocidos. Siempre, en anteriores temporadas, aunque el Celta estuviera de capa caída, el delantero del conjunto gallego siempre respondía. Desde su regreso al Celta tras paréntesis en el Sevilla y en el Liverpool, su cifra más baja de goles en un curso fue de doce. Los firmó la pasada temporada y en la presenta apenas ha marcado un gol en las diecisiete primeras jornadas.

Suplente la pasada jornada por segunda vez esta campaña, Rafa Benítez devolvió a su mejor jugador al once para enfrentarse al Granada. Sin embargo, todo se torció para Iago Aspas, que vio una roja directa tras pisar el talón de un rival. Salió contrariado del terreno de juego y después Unai Núñez narró cómo estaba su compañero: "Estaba tirándose de los pelos y me ha dicho que no lo ha hecho con esa intención, pero al final es mala suerte". Eso es lo que necesita cambiar Aspas: su suerte. Por lo menos, el Celta ganó.

Si una imagen expresa la proyección de la derrota, esa no es otra que la del ex entrenador del Sevilla Diego Alonso, destituido tras perder 0-3 con el Getafe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico uruguayo sustituyó en el banquillo a José Ramón Mendilibar y no pudo enderezar el rumbo del conjunto andaluz, que bajo su dirección apenas consiguió ganar dos partidos de Copa del Rey ante rivales de inferior categoría mientras que no sumó ninguna victoria en los otros doce encuentros oficiales de Liga y Liga de Campeones.

Alonso no tuvo tiempo ni de dar la rueda de prensa posterior al choque contra el Getafe. Fue destituido de manera fulminante y fue su director deportivo, Víctor Orta, sustituyó al uruguayo para comunicar a los medios de comunicación la marcha oficial del que ya es u ex entrenador. Difícil trabajo para el Sevilla, que vive en un pésimo momento deportivo y en otro convulso institucional. La víctima ha sido Diego Alonso y es la segunda esta temporada tras Mendilibar.

De manera fortuita, cuando iba a presionar la salida de la pelota del Villarreal, David Alaba se lesionó su rodilla izquierda tras un gesto feo que no augura nada bueno para el defensa austríaco del Real Madrid. Al momento pidió ayuda y, tirado en el suelo, recibió sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu las primeras atenciones del servicio médico entre visibles gestos de preocupación de sus compañeros.

Finalmente, tuvo que abandonar el terreno de juego cariacontecido y apoyado en uno de los médicos del Real Madrid. No pinta nada bien la lesión para Alaba y no es la primera esta temporada en el conjunto blanco. Ya se han rompieron de gravedad y para muchos meses Eder Militao y Thibaut Courtois. Además, con otro tipo de lesiones están fuera Vinícius, Camavinga, Guler, Carvajal y también Mendy, que frente al Villarreal también abandonó el choque con una lesión muscular. Ancelotti se enfrenta a un puzzle diario para hacer las alineaciones.

Álex Baena volvió al Bernabéu después de la polémica de la temporada pasada que protagonizó junto a Fede Valverde. El jugador del Real Madrid y del Villarreal, vivieron un supuesto encontronazo en el aparcamiento del estadio madridista al finalizar el encuentro entre ambos equipos.

Una temporada después, ambos se volvieron a ver las caras y en el famoso 'pasamanos', antes del inicio del partido, ambos se saludaron con normalidad y cordialidad. Después, Baena tuvo que abandonar el choque entre lágrimas. Un pisotón de Lucas Vázquez lesionó al jugador del Villarreal, que a la media hora se fue del campo llorando para firmar otra tarde en el Bernabéu que seguramente tampoco querrá recordar. EFE.

