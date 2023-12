Las fuerzas de defensa de Rusia derriban 35 drones ucranianos en distintas regiones del país

Las fuerzas de defensa aérea de Rusia han derribado 35 drones ucranianos en la madrugada del domingo en distintas regiones del país, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. "Esta noche se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con aviones tipo UAV contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa", ha explicado el Ministerio en un primer mensaje publicado en Telegram. Defensa ha especificado en el mismo mensaje que "los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron e interceptaron 33 vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre los territorios de las regiones de Lipetsk, Rostov y Volgogrado". En un mensaje posterior, el Ministerio de Defensa ruso ha añadido que las mismas fuerzas de defensa antiaéreas han interceptado otros "dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre el territorio de la región de Volgogrado". El gobernador regional de Rostov, Vasily Golubev, ha explicado a través de la misma plataforma de mensajería que "un ataque masivo de drones en la zona de Morozovsk y Kamensk" ha sido repelido y que "la mayoría de los drones han sido destruidos". "No ha habido víctimas", ha añadido. Estos ataques se producen después de que las tropas de Rusia y Ucrania protagonizaran la víspera una noche de intensos ataques de aviones no tripulados en Kiev y Crimea.