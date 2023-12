Madrid, 17 dic (EFE).- Las claves de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports.

.1. La mejor versión dispara al Real Madrid

Una de las mejores versiones del Real Madrid de la temporada irrumpió en el estadio Santiago Bernabeu en otra noche de sensaciones contrapuestas. De satisfacción por el partido realizado y la goleada ante el Villarreal que deja al Real Madrid como líder a la espera del Girona, con la ventaja agrandada respecto al Atlético Madrid y el Barcelona.

Pero el coste fue alto. Dos nuevas bajas amplían la merma del plantel. Una con mala pinta, la del central austríaco David Alaba. La otra aparentemente menor, la del lateral Ferland Mendy.

Siete puntos le distancian del Barcleona. Ocho del Atlético Madrid.

.2. El Barcelona, sin acierto

Señaló Xavi Hernández tras no pasar del empate en Mestalla ante el Valencia (1-1) que el Barcelona es uno de los equipos que más ocasiones genera pero de los que tiene menor efectividad de Europa.

El cuadro azulgrana no tiene un problema de juego según el técnico. Todo se reduce en una falta de eficacia notable para argumentar la mala racha o el bache en el que se encuentra sumido el plantel.

Tercero en la clasificación, con un solo triunfo en sus últimos partidos en LaLiga, ante el Atlético Madrid, lleva varias fechas sin poder sumar los tres puntos. Ni con el Rayo, ni con el Girona, ante el que perdió, y frente el Valencia. Además, se suma el revés europeo ante el Amberes. Puede quedar a nueve puntos del liderato el Barcelona si el Girona gana al Alavés el lunes.

.3. La debilidad del Atlético Madrid lejos del Metropolitano

La cara del Atlético Madrid cambia de una semana a otra. Un fin de semana, el que juega de local, es considerado aspirante al título y también a la Liga de Campeones, y al siguiente, cuando ejerce de visitante, es arrinconado de las consideraciones de candidato o favorito.

Este fin de semana, en San Mamés, se apagó la euforia mantenida días antes, cuando ganó en el Metropolitano al Lazio después de vencer al Almería. Acumula triunfos como anfitrión el combinado de Diego Pablo Simeone arrollado por el Athletic que propició una nueva derrota del club madrileño.

Suma cuatro encuentros perdidos el Atlético Madrid en lo que va de Liga: Las Palmas, Valencia, Barcelona y ahora Athletic. Con un partido pendiente puede perder de vista el liderato del Girona el lunes.

.4. La fragilidad de Diego Alonso

La derrota sufrida en el estadio Sánchez Pizjuán contra el Sevilla fue el detonante del cese del uruguayo Diego Alonso que desde hace varios partidos parecía condenado a un adiós precipitado. El preparador, que llegó para enderezar el rumbo de un plantel decaído, sin reacción, como sustituto de José Luis Mendilibar, ha tenido un mal desempeño.

No ha sido capaz de ganar partido alguno el técnico uruguayo al que se le acumulaban los malos resultados. Solo los dos choques de Copa del rey, ante adversarios menores, terminaron con triunfo para el Sevilla. Pero no ha sido capaz de conseguir que el Sevilla mejorara y en liga no ganó ninguno de los ocho encuentros que dirigió.

En la Liga de Campeones fue el técnico del club hispalense en cuatro partidos. Los perdió y el campeón de la Liga Europa fue último de su grupo. Fuera de Europa. Maneja varias opciones del Sevilla. Ahora en la frontera del descenso.

.5. El hundimiento del Almería

Tras diecisiete jornadas disputadas es el Almería el único equipo de LaLiga EA Sports que no conoce la victoria todavía. Colista en la clasificación tampoco pudo con el Mallorca en el Power Horse Stadium en un choque que terminó sin goles.

Hace semanas que las opciones del conjunto andaluz que ahora dirige Gaizka Garitano, tercer preparador del curso, decaen partido tras partido. Siete meses sin ganar lleva el Almería que la última vez que consiguió el triunfo fue, precisamente, en un duelo ante el combinado balear.

Catalogado como el encuentro más importante de la temporada por su técnico, como una final, solo pudo sumar un punto. Lleva solo cinco en diecisiete encuentros. Tiene la salvación a ocho cuando aún restan dos jornadas para el cierre de la primera vuelta. EFE

