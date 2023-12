La Media Luna Roja Palestina denuncia que solo ha entrado en Gaza el 10 por ciento de la ayuda necesaria

La Media Luna Roja Palestina ha denunciado este domingo que solo ha entrado en la Franja de Gaza un 10 por ciento de la ayuda necesaria para cubrir las necesidades de la población del enclave palestino. "¿Cuántos camiones con ayuda han entrado en la Franja de Gaza desde el comienzo de la escalada? ¿Cómo se ha distribuido la ayuda? La ayuda recibida no cubre ni el 10 por ciento de las necesidades. La Media Luna Roja Palestina pide la entrada continua e incondicional de ayuda en Gaza", ha publicado la organización humanitaria en su cuenta en X, antes Twitter. Desde el 21 de octubre al 16 de septiembre han entrado unos 4.637 camiones a través del paso de Rafá, de los cuales el 60 por ciento corresponden a la Media Luna Roja palestina, destaca el grupo. De estos cargamentos, el 49 por ciento corresponden a alimentos, el 20,3 a artículos de ayuda, el 11,7 a suministros médicos y el 19 por ciento, a agua. Este mismo domingo han sido publicados en redes sociales de la población saqueando un camión con cajas de agua en vídeos cuya veracidad no ha podido ser contrastada. También la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA, ha denunciado que Gaza "se está convirtiendok en un cementerio para la población atrapada entre la guerra, el asedio y las privaciones". "No se puede entregar ayuda bajo un cielo lleno de bombardeos", ha advertido una portavoz de la UNRWA, Juliette Touma. El propio comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha apuntado que "nunca había visto algo de este nivel". "El número de personas muertas en 40 días no tiene precedentes. Más mujeres y niños que en la guerra de Ucrania", se ha lamentado. Lazzarini ha recordado además que más del 60 por ciento de la infraestructura ha quedado destruida. Más del 90 por ciento de la población está desplazada. "La cifra de personal de la ONU muerta no tiene ningún precedente", ha recalcado. "Las condiciones higiénicas son terribles. Apenas hay agua limpia. Las aguas negras aparecen en los refugios", ha añadido. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) ha denunciado por su parte que unas 45.000 mujeres embarazadas y 68.000 que están dando el pecho corren riesgo de anemia, preeclampsia, sangrados y muerte debido a la "grave escasez de alimentos".