La FEB condena "sin paliativos" los presuntos abusos sexuales del exseleccionador Mario López a una menor

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha condenado "sin paliativos" los presuntos abusos sexuales sufridos por una mujer, menor de edad en el momento de los hechos, por parte del exseleccionador español de baloncesto de categorías inferiores Mario López, hechas públicas este domingo en el diario El País. "Ante las informaciones publicadas hoy por el diario El País sobre unos presuntos abusos sexuales cometidos en el ámbito de nuestro deporte, la FEB quiere manifestar su más enérgica condena. El compromiso de la FEB es la completa erradicación de este tipo de comportamientos, que considera inaceptables y contra los que cuenta con un Protocolo y una Delegada de Protección desde el año 2014", señaló en un comunicado. Además, el organismo federativo recalcó que las políticas de la FEB en este campo "son muy activas y buscan incrementar los mecanismos de vigilancia para tratar de que no se produzca ninguna actuación de este tipo en el baloncesto español". El País publica este domingo el testimonio de una mujer que asegura que sufrió abusos sexuales continuados del actual responsable de gestión deportiva del Lointek Gernika, unos hechos que ya han sido denunciados. Las agresiones comenzaron en el verano de 1998, cuando la víctima tenía 13 años y estudiaba en el colegio Allende Salazar, donde tenía a Mario López de entrenador -que contaba con 31 años y con el que también coincidió en el Lointek Gernika-, y duraron tres años. Según se ha recogido en la denuncia, la joven, ahora de 38 años, sufrió "una penetración anal y felaciones incontables", además de presiones y amenazas. La FEB asegura que solo tuvo "un conocimiento parcial de este asunto a partir de una denuncia contra el club recibida el 29 de octubre de este mismo año". "En esta denuncia se alude a que, presuntamente, hay un procedimiento judicial en marcha por unos presuntos abusos sexuales. A pesar de no tener ninguna notificación de cualquier tipo al respecto, inmediatamente la Federación incoó un expediente de investigación y lo notificó a la denunciante, al denunciado (el club), a la Federación Autonómica del País Vasco, al Consejo Superior de Deportes y a FIBA", indicó. "En todo caso, y mientras se está substanciando el expediente, el Comité Asesor frente a la Violencia Sexual de la FEB dictó unas medidas cautelares que impiden la expedición de cualquier tipo de licencia al implicado en las competiciones organizadas por la FEB hasta que exista una sentencia firme sobre estos hechos", añadió. Además, el organismo afirma que se ha dado traslado a FIBA para que "estas medidas cautelares se extiendan con carácter internacional". "Cabe señalar que, en la actualidad, esta persona no cuenta con una licencia federativa expedida por la FEB, ni tiene ningún otro vínculo profesional con la Federación", concluyó.