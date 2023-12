La aprobación del Gobierno japonés vuelve a caer y está ya en el 16 por ciento

El respaldo popular al primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha caído 5 puntos en un mes y se sitúa en un nuevo mínimo histórico de la legislatura del 16 por ciento, según el último estudio publicado por el periódico japonés 'Mainichi Shimbun'. El índice de rechazo a la gestión de Kishida llega ya al 79 por ciento, el máximo histórico desde que el periódico comenzó a publicar esta encuesta, hace más de 70 años. El dato supone además el mínimo desde que el histórico Partido Liberal Democrático (PLD) recuperara el poder, en 2012 y supone un porcentaje inusualmente bajo incluso para el tradicional desencanto japonés con sus autoridades. El estudio se basa en entrevistas realizadas entre el 16 y el 17 de diciembre. Un segundo sondeo elaborado por el periódico especializado en economía 'Nikkei' sitúa el apoyo de Kishida en el 26 por ciento, 4 puntos menos que el mes pasado. Uno de los principales motivos de este descenso es el escándalo económico del PLD, que informó de unos ingresos menores a los reales en actos de campaña. Kishida ha destituido a cuatro ministros la última semana por su implicación en este caso, por el que se investiga el origen de 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de euros) recaudados en cinco años. Fiscales de Tokio han comenzado ya a citar a declarar voluntariamente a diputados del PLD, según la prensa nipona. El 67 por ciento de los encuestados en el estudio de 'Nikkei' consideran que Kishida es el responsable de estas irregularidades, mientras que el 28 por ciento no está de acuerdo. El propio PLD se ha visto afectado por el escándalo y su intención de voto ha caído al 26 por ciento, según una encuesta de la agencia de noticias japonesa Kiodo. Todo ello se suma al escándalo desatado por los vínculos entre responsables del Gobierno japonés y la Iglesia de la Unificación destapados tras el magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022 a manos de un joven que reprochaba la extorsión económica de la organización religiosa. También influyen la filtración de datos personales del nuevo carné de identidad del programa My Number y el incremento del gasto militar en un país tradicionalmente pacifista.