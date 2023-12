Israel publica mensajes escritos en tela por los rehenes que fueron abatidos por soldados israelíes

Las Fuerzas Armadas de Israel han publicado este domingo mensajes escritos aparentemente con sangre en telas y colgados en muros que habrían sido dejados por los tres rehenes israelíes que murieron el viernes tiroteados por los propios soldados israelíes a pesar de que estaban desnudos de cintura para arriba, tenían las manos alzadas y uno de ellos incluso llevaba una bandera blanca. En estas pancartas improvisadas habían escrito "SOS", "Ayuda, 3 rehenes" y estaban coladas en un edificio situado a unos pocos cientos de metros de donde ocurrio el tiroteo en el que murieron Yotam Haim, Samar Talalka y Alon Lulu Shamriz, en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza. Los mensajes fueron descubiertos el miércoles, pero se desestimó cualquier tipo de respuesta porque consideraban que se trataba de una treta de las milicias de Hamás para atraer a los militares hacia zonas con trampas. "Después del trágico incidente en el que tres rehenes israelíes fueron tiroteados accidentalmente por efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel se registró el edificio cercano y se encontraron carteles pidiendo ayuda (...). Parece que los tres secuestrados estuvieron en el edificio al menos durante algún tiempo", indica un comunicado militar. El portavoz militar, Daniel Hagari, ha explicado que están investigando un segundo edificio donde podrían haber estado también los rehenes. Este domingo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Herzl Halevi, ha subrayado que "no disparamos a personas con las manos en alto". "Esperamos tener otra oportunidad y que rehenes vengan a nosotros y podamos hacer lo correcto", ha declarado durante una reunión con militares. "Os lo diré de una forma muy sencilla. El incidente es muy difícil y doloroso y nadie os dirá lo contrario. Os digo que es un incidente que podría haberse evitado muy fácilmente", ha argumentado. "Pensad. ¿Por qué entramos (en Gaza)? Nos hemos fijado tres objetivos: desmantelar a Hamás, recuperar la seguridad de los vecinos de las comunidades (fronterizas) y la tercera misión es recuperar a los rehenes", ha señalado. "Veis a personas con las manos arriba y sin camiseta y os tomáis dos segundos", ha remachado. El responsable militar ha advertido de que tampoco deberían disparar contra gazatíes desarmados. "Y os digo otra cosa no menos importante. Si son dos gazatíes con una bandera blanca los que vienen a rendirse, ¿les disparamos? Absolutamente no. Absolutamente no", ha subrayado Halevi. "Incluso a quienes han luchado y ahora entregan las armas y levantan las manos, les capturamos, no les disparamos. Hemos sacado mucha información de inteligencia de los prisioneros que tenemos. Tenemos más de un millar ya", ha destacado. "No les disparamos porque las FDI no disparan a personas que levantan las manos. Es una fortaleza, no una debilidad", ha remachado el máximo responsable militar israelí.