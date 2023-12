Iñaki Urdangarin disfruta de un fin de semana de balonmano en compañí de su hijo

Sin duda alguna, el año 2023 ha sido un año muy deportivo para Pablo Urdangarin. Este sábado 16 de diciembre tuvo lugar el partido de semifinales de la Copa de España de Balonmano entre el Barça y el Frainkin BM. Granollers en el Pabellón Polideportivo Artaleku de Irún (Guipúzcoa, País Vasco, España). Como casi todos los fines de semana, el nieto del emérito se dejó ver concentrado con todos sus compañeros en el campo y con la presencia de un ser querido muy especial: su padre. Entre rumores de firma y no firma de divorcio con la Infanta Cristina, el que fuera jugador de balonmano no quiso faltar en este partido para apoyar a su hijo. Aprovechando la cercanía en la que se encontraba, Iñaki Urdangarin no dudó en acercarse a mostrar su apoyo a su hijo en varios momentos... pero, nos llamó especialmente la atención como antes del partido el joven le daba un beso en la mejilla y un gran abrazo a modo de agradecimiento. Cuando el primo de Victoria Federica saltó a la pista, Iñaki se dirigió a las gradas para tener una visión mucho más amplia del campo y no perderse ni un detalle. Pudimos verle sentado, desenfadado, con los pies sobre los asientos de delante mientras no quitaba ojo a su hijo. Urdangarin no está pasando por su mejor momento personal porque, a pesar de que goza de una bonita relación sentimental con Ainhoa Armentia, el divorcio con su exmujer, la Infanta Cristina, no está saliendo como él quiere... de hecho, hay puntos de desacuerdos que hacen que todavía se haya firmado, pero sin embargo, aprovecha cualquier momento para disfrutar de la compañía de sus hijos.