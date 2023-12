Filipinas seguirá defendiendo la paz en el mar de China Meridional a pesar de la creciente tensión

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha asegurado en una entrevista con medios japoneses que su país seguirá promoviendo la paz a pesar de las crecientes tensiones en el mar de China Meriodional, aunque ha admitido que las agresiones no han cesado. "Me temo que tendremos que decir que las tensiones han aumentado en lugar de disminuir durante los últimos meses o años y es por eso que tenemos que hacerlo, pero seguimos aconsejando la paz y la comunicación entre los diferentes países. Todos los que están involucrados", ha asegurado Marcos en unas declaraciones recogidas por el periódico 'Inquirer'. El presidente ha reiterado que la disputa territorial es "el desafío geopolítico más complejo que enfrenta el mundo". En múltiples ocasiones, la Guardia Costera de China ha utilizado cañones de agua, láseres y maniobras peligrosas para ahuyentar a los buques filipinos en estas aguas. Pekín ha afirmado en varios momentos que casi todo el mar de China Meridional es suyo, incluso aunque un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje de julio de 2016 invalidó esa reclamación y dictaminó que el territorio en disputa pertenecía a Filipinas. Marcos ha reconocido que aún puede haber solución al conflicto. "No puedo decir que hayamos encontrado todavía la respuesta. Todavía estamos tratando de formular esa respuesta mientras hablamos. Y las cosas se están moviendo muy rápidamente en muchas partes del Mar de China, por lo que hay cambios en términos de enfoques", ha asegurado.