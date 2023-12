Expulsado el asistente del Senado de EEUU que presuntamente grabó un vídeo sexual en la sala de audiencias

Un miembro del personal del Senado se ha quedado sin trabajo después de la publicación de un video que parece mostrar a dos hombres teniendo relaciones sexuales en una sala de audiencias del Senado. La Policía está "investigando" el vídeo, que fue obtenido y publicado por el periódico 'Daily Caller'. El 'Daily Caller' ha informado de que el empleado trabajaba para la oficina del senador demócrata Ben Cardin, por lo que la CNN ha contactado a la oficina de Cardin y ha sido dirigida a una declaración publicada por Aidan Maese-Czeropski en la red social Linkedin. En la declaración, Maese-Czeropski ha dicho: "Este ha sido un momento difícil para mí, ya que me han atacado por lo que amo y por perseguir una agenda política. Si bien algunas de mis acciones en el pasado han demostrado falta de criterio, amo mi trabajo y nunca le faltaría el respeto a mi lugar de trabajo". "Exploraré qué opciones legales tengo disponibles en estos asuntos", ha añadido. La oficina de Cardin ha emitido más tarde un comunicado anunciando que Maese-Czeropski "ya no es empleado del Senado de Estados Unidos". La CNN ha contactado con la Policía del Capitolio de Estados Unidos y le han dicho que "no pueden confirmar detalles sobre las personas en el video" pero "están al tanto y lo están investigando".