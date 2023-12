Evo Morales recuerda 18 años de la llegada del MAS al poder en Bolivia con críticas a Arce

La Paz, 17 dic (EFE).- El exmandatario y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, participó este domingo en el aniversario por los 18 años de la llegada de ese partido al Gobierno que se cumplen el lunes, en medio de críticas al Ejecutivo de Luis Arce.

El evento por el 'Día de la Revolución Democrática y Cultural', que recuerda la victoria de Morales en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005 en Bolivia, se desarrolló en la población rural de Llallagua, en el departamento de Potosí.

Como el año anterior, ni el presidente del país ni el vicepresidente David Choquehuanca participaron en el evento cuando el MAS pasa por una división interna entre afines a Morales o "evistas" y los seguidores de Arce o "arcistas".

Morales dijo que "no se puede entender que algunas autoridades (Arce y Choquehuanca) no acompañen" el aniversario de la primera victoria electoral del MAS, aunque destacó la asistencia de Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado.

"La presencia de ustedes aquí es una rebelión ante la traición", dijo el exgobernante a los cientos de seguidores que llegaron hasta el estadio de Llallagua.

El exjefe de Estado también recordó que la victoria de MAS hace 18 años con más del 50 % de los votos significó una sorpresa "no solamente a los bolivianos sino a todo el mundo".

Morales utilizó gran parte de su discurso para criticar al Gobierno de Arce y Choquehuanca además de trazar algunas líneas de la que podría ser su propuesta electoral para las elecciones presidenciales de 2025.

Reiteró que el Gobierno "ya no es del MAS", que busca "proscribir" a ese partido para impedir su candidatura y que el Ejecutivo propicia movilizaciones con "todo pagado" mediante "chantajes" hacia dirigentes y alcaldes a cambio de apoyo.

Morales afirmó que Bolivia ha vuelto a "tiempos neoliberales" ya que el Gobierno de Arce "so pretexto de proteger la macroeconómica castigan la microeconomía" e implementa políticas de "contracción económica".

"Llegó la hora de recuperar la 'revolución' y sanar a nuestra querida Bolivia", añadió.

También advirtió que la crisis económica "es muy grave", por lo que debe trabajarse en "cambiar la matriz energética", mejorar los servicios en el campo y "ampliar la exportación de productos".

El acto por los 18 años de la llegada del MAS al Gobierno fue acompañado por algunas presentaciones musicales y danzas autóctonas cantadas en quechua, que alternaron con los discursos de varios dirigentes.

"Llegó el momento para poder salvar nuevamente a nuestro país (...) no hay plata, no hay trabajo, no hay atención, no hay presencia del Gobierno en las comunidades", afirmó el dirigente campesino de Potosí, Wildo García.

Otros oradores expresaron que en el MAS existen "algunos malagradecidos" que no quieren reconocer la importancia de Morales y que "están descuartizando al movimiento indígena originario campesino".

En el acto se aclamó a Morales como "futuro presidente" del país y se le obsequiaron guirnaldas hechas de hojas de coca y flores además se le colocó un poncho indígena como signo de autoridad.

El bloque "evista" y "arcista" ahondaron sus diferencias cuando un congreso del partido, a principios de octubre, impulsado por los seguidores de Morales le ratificó a la cabeza del partido y lo proclamó "candidato único" para las presidenciales de 2025.

Sin embargo, el ente electoral del país declaró nulo ese congreso por el incumplimiento de algunos requisitos, por lo que pidió que se convoque a uno nuevo.

Arce y Morales, ambos del MAS, están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ignoró.