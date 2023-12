El Real Madrid mete la directa

Madrid, 17 dic (EFE).- El Real Madrid completó uno de los partidos más completos de la temporada para deshacerse con claridad del Villarreal (4-1), lo que le sitúa provisionalmente de nuevo como líder provisional de LaLiga EA Sports, a falta de que el Girona reciba este lunes al Alavés en el cierre de la decimoséptima jornada, así como abre más hueco sobre Barcelona y Atlético de Madrid, los otros dos grandes aspirantes a la lucha por el título.

Esta vez no hubo tropiezo del conjunto blanco ante el 'submarino amarillo', al que no había podido superar en los cuatro anteriores enfrentamientos ligueros. Con buen juego, intensidad y pegada el equipo del italiano Carlo Ancelotti salvó el escollo villarrealense con claridad.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el Real Madrid, porque el austríaco David Alava se retiró con una posible importante lesión en su rodilla izquierda tras una pugna con Gerard Moreno y el francés Ferland Mendy no jugo la segunda mitad con molestias musculares. Si se confirma la lesión no es algo menor ya que también tiene ausente durante toda la temporada al brasileño Militao, y solamente le quedan dos centrales, el alemán Antonio Rudiger y Nacho Fernández.

El inglés Jude Bellingham, de nuevo determinante, al rematar de cabeza un pase del croata Luka Modric y el brasileño Rodrygo Goes reflejaron en el marcador la superioridad madridista ante un Villarreal demasiado permeable que también perdió con problemas físicos antes del descanso a Álex Baena y a Gerard Moreno e incluso Raúl Albiol también tuvo que dejar su sitio..

Aunque Marcelino García Toral trató de que su equipo incrementara la intensidad en la reanudación y pese a que, como es tradicional, José Luis Morales, marcara su habitual gol en el Bernabéu y reabriera el choque (m.54), apenas le dio opción el Real Madrid al cuadro castellonense, porque mantuvo el ritmo de juego y su ambición. Sentenció la victoria en el tramo de cuatro minutos (64 y 68) con un magnífico tanto de Brahim Díaz y la primera diana del curso de Luka Modric.

Inapelable triunfo del Real Madrid, que obliga al Girona a ganar al Alavés si quiere retener el liderato y que pone una distancia de siete puntos sobre el Barcelona y de ocho respecto al Atlético, que tiene pendiente aún el partido aplazado ante el Sevilla. Para el Villarreal supone un paso atrás en su reacción que le deja relativamente cerca del peligro.

La Real Sociedad y el Betis se anularon en sus pretensiones de afianzar sus pretensiones europeas. Aunque el marcador fue de 0-0 fue un partido muy atractivo, con buen fútbol, atrevimiento, ocasiones en ambas porterías, goles anulados (tres a los donostiarras), remates a los palos y buenas intervenciones de los guardametas.

El empate deja al cuadro de Imanol Alguacil sexto dos puntos por detrás del Athletic y al Betis tres por detrás, aunque el punto le deja algo de mejor sabor de boca al equipo del chileno Manuel Pellegrini, que ya lleva doce partidos sin perder, sobre todo después de la decepción su 'descenso' de la Liga Europa a la Liga Conferencia tras el tropiezo contra el Rangers.

Las Palmas también vio frenada su marcha. El conjunto de Xavi García Pimienta podría haberse equiparado con el Betis, pero acabó por ceder un empate (1-1) ante un Cádiz que fue de menos a más y que se hizo merecedor de ese punto y a sus cuartas tablas seguidas.

La mejor puesta en escena del equipo canario le reportó el tempranero gol de Pejiño Crespo (m.7), un jugador formado en la cantera cadista, pero los hombres de Sergio González poco a poco fueron entrando en el partido, mejoraron notablemente tras el descanso y pese a las buenas intervenciones del meta local Álvaro Valles acabaron por encontrar a siete minutos del final la recompensa de la igualada, obra de Chris Ramos, al rematar de cabeza un saque de esquina.

Es un punto que le mantiene fuera de la zona de descenso, con un punto más que el Celta, que marca el precipicio, y el Sevilla, que ultima el relevo del destituido Diego Alonso después de caer el sábado ante el Getafe.

También firmaron tablas (0-0) otros dos equipos inmersos en la lucha por la salvación, el colista Almería y el Mallorca del mexicano Javier Aguirre, que queda con un margen de dos puntos respecto al cuadro vigués.

El conjunto almeriense de Gaizka Garitano no encuentra el camino. Sigue sumido en un profundo pozo, a ocho puntos de la vida, y sin dar sensación de poder revertir la situación. Hasta puede dar gracias por salvar un empate este domingo.

Todo lo contrario que el bloque balear, que malogró una magnífica ocasión para salir con los tres puntos del Power Horse Stadium, pero no supo aprovechar sus mayores y mejores oportunidades de gol. De nuevo la falta de acierto le penalizó y su situación sigue siendo cuanto menos inquietante.

José Antonio Pascual

Madrid, 17 dic (EFE).- El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, incrementó a trece su cuenta de goles en LaLiga EA Sports para mantener su ventaja al frente de la clasificación de artilleros, con tres de ventaja sobre Borja Mayoral, que ahora se ha convertido en su perseguidor.

El delantero del Getafe marcó el sábado de penalti en la victoria sobre el Sevilla y dejó atrás al francés Antoine Griezmann, que no pudo evitar la derrota del Atlético de Madrid ante el Athletic Club, y este domingo respondió Bellingham para abrir el marcador ante el Villarreal.

Gorka Guruzeta abrió el triunfo del Athletic con su octavo gol de la temporada liguera, el brasileño Rodrygo Goes logró su séptima diana para ampliar la cuenta en el Santiago Bernabéu y el noruego Jorgen Strand Larsen el sexto al dar la victoria al Celta sobre el Granada.

Guruzeta alcanza a Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Iñaki Williams (Athletic); Robert Lewandowski (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal) y Artem Dovbyk (Girona), si bien este último tiene pendiente su partido este lunes ante el Alavés.

GOLEADORES TRAS LA 17ª JORNADA:

- Con 13 goles: Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Borja Mayoral (3p) (Getafe).

- Con 9 goles: Griezmann (FRA) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 8 goles: Guruzeta (Athletic); Álvaro Morata (Atlético de Madrid); Iñaki Williams (Athletic); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Dovbyk (UKR) (1p) (Girona); Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 7 goles: Budimir (CRO) (3p) (Osasuna); Rodrygo (BRA) (Real Madrid); Oyarzabal (2p) (Real Sociedad).

- Con 6 goles: Willian Jose (BRA) (Betis); Jorgen Strand Larsen (NOR) (Celta); Stuani (URU) (Girona); Kubo (JAP) (Real Sociedad); Hugo Duro (Valencia); Sorloth (NOR) (Villarreal).

- Con 5 goles: Samu Omorodion (NIG) (1 con el Granada) (Alavés); Arribas (Almería); Chris Ramos (Cádiz); Bryan Zaragoza (1p) y Uzuni (ALB) (2p) (Granada); Abdon Prats (Mallorca); Joselu (Real Madrid); Morales (Villarreal).

- Con 4 goles: Luis Suárez (COL) (1p) (Almería); Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Ayoze (Betis); Yangel Herrera (VEN) y Savio (BRA) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Vinícius (BRA) (Real Madrid); Álvaro García (Rayo Vallecano); En-Nesyri (MAR) (Sevilla).

- Con 3 goles: Leo Baptistao (BRA) (Almería); Sancet y Nico Williams (Athletic); Ferran Torres y Joao Felix (POR) (Barcelona); Machís (VEN) (1p) (Cádiz); Greenwood (ING) (Getafe); Aleix García, Iván Martín y Tsygankov (UKR) (Girona); Kirian (Las Palmas); Brahim Díaz (Real Madrid); Barrenetxea y Zubimendi (Real Sociedad); Javi Guerra (Valencia).

- Con 2 goles: Kike García (Alavés); Akieme y Ramazani (BEL) (Almería); Mikel Vesga (2p), Berenguer (1p) (Athletic); Marcos Llorente, Memphis Depay (HOL), Nahuel Molina (ARG), Riquelme y Lino (BRA) (Atlético de Madrid); Joao Cancelo (POR), Raphinha (BRA) y Gundogan (GER) (Barcelona); Assane Diao, Marc Roca e Isco (Betis); Roger Martí (Cádiz); Douvikas (GRE) y Bamba (CIV) (Celta); Latasa (Getafe); David López (Girona); Ricard Sánchez (Granada); Jonathan Viera (2p) y Marc Cardona (1p) (Las Palmas); Rubén García y Moi Gómez (Osasuna); Isi Palazón (2p) y Bebe (CIV) (Rayo Vallecano); Carvajal (Real Madrid); Brais Méndez, Carlos Fernández (1p) y Sadiq (NGR) (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Erik Lamela (ARG), Rakitic (CRO) y Kike Salas (Sevilla); Diego López y Pepelu (1p) (Valencia).

- Con 1 gol: Rubén Duarte, Guevara, Sedlar (SRB) y Abde Rebbach (ALG) (Alavés); Kaiky (BRA) Unai Gómez, Villalibre, Yuri, Dani García, De Marcos y Ruiz de Galarreta (Athletic); Witsel (BEL) (Atlético de Madrid); Pedri, De Jong (NED), Kounde (FRA), Fermín, Lamine Yamal, Sergi Roberto, Marc Guiu y Araújo (URU) (Barcelona); Guido Rodríguez, Abde (MAR) y Ruibal (Betis); San Emeterio, Luis Hernández, Rubén Alcaraz, Lucas Pires (BRA) y Pejiño (Cádiz); Mingueza, Unai Núñez, Swedberg (SWE), Starfelt y Aspas (SWE) (Celta); Mitrovic (SRB), Carmona, Maksimovic (SRB), Aleñá, Gastón (URU) y Mata (Getafe); Portu, Miguel Gutiérrez y Valery (Girona); Miguel Rubio, Boyé (ARG) y Gonzalo Villar (Granada); Coco, Munir (MAR), Sory Kaba (GUI), Benito Ramírez, Moleiro, Julián Araújo (MEX) y Cristian Herrera (Las Palmas); Raillo, Samu Costa (POR), Antonio Sánchez, Dani Rodríguez y Larin (CAN) (Mallorca); Aimar Oroz (1p), Nacho Vidal, Chimy Ávila (ARG), Iker Muñoz, José Arnáiz, Catena y Raúl García (Osasuna); Pathe Ciss (SEN), Nteka (FRA) (1p), De Frutos, Kike Pérez, Falcao (COL) (1p), Óscar Valentín, Mumin (GHA) y Unai López (Rayo Vallecano); Valverde (URU), Kroos (GER), Tchouameni (FRA) y Modric (CRO) (Real Madrid); Le Normand y Mikel Merino (Real Sociedad); Rafa Mir, Gudelj (SRB), Suso, Sow (SUI) y Ocampos (ARG) (Sevilla); Diakhaby (FRA), Gayà, Fran Pérez y Hugo Guillamón (Valencia); Cuenca, Foyth (ARG) y Álex Baena (Villarreal).

- En propia puerta: Abqar (Alavés contra Sevilla), Miki Bosch (Granada, contra Real Sociedad), Le Normand (Real Sociedad, contra Granada), Cenk (Valencia, contra Alavés), Rafa Marín (Alavés, contra Celta); Sergio Ramos (Sevilla, contra Barcelona); Bellerín (Betis, contra Alavés), Alaba (Real Madrid, contra Sevilla); Coco (Las Palmas, contra Osasuna); Torrente (Granada, contra Alavés); Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Dmitrovic (Sevilla, contra Real Sociedad); Espino (Rayo, contra Athletic); Ruiz de Galarreta (Athletic, contra Granada).

Madrid, 17 dic (EFE).- La decimoséptima jornada de LaLiga EASports resumida en las imágenes más destacadas:

Acostumbrado a mostrarse como un hombre de hielo, Frenkie De Jong protagonizó en Mestalla una de las pocas imágenes en la que se le ha podido ver visiblemente enfadado desde que llegó al Barcelona. En medio de una de sus clases maestras, le sacaron por segunda vez en el partido la bota tras recibir un pisotón en el talón.

El árbitro no pitó falta y De Jong lanzó la bota contra el suelo desesperado. Vio una cartulina amarilla, se perderá el próximo encuentro ante el Almería y simbolizó el estado de desesperación en el que vive el Barcelona con la mala racha de resultados que acumula en los últimos tiempos.

A lo largo de la jornada dos instantáneas reflejaron el arte que puede generar un futbolista. Frenkie De Jong y Luka Modric se sacaron de la chistera un par de pases excelsos, dignos de la categoría que ambos atesoran en sus botas y que podrían estar en colgados en la pared de cualquier museo que adore el fútbol. De Jong inició la jugada del gol del Barcelona en Mestalla con un toque con el exterior de su bota derecha que habilitó a Raphinha entre líneas. El brasileño sólo tuvo que dar el pase de la muerte a Joao Félix para adelantar a su equipo ante el Valencia.

La réplica se la dio un día después Modric, que sirvió en bandeja a Bellingham el primer tanto del Real Madrid al Villarreal con un toque sutil y estético que no desaprovechó el centrocampista inglés. Los dos, sin duda, generaron arte sobre el césped y Modric acabó levantado por Rudiger tras marcar su primer gol de la temporada en otra imagen para el recuerdo.

No está teniendo suerte esta temporada Iago Aspas. Sus números son desconocidos. Siempre, en anteriores temporadas, aunque el Celta estuviera de capa caída, el delantero del conjunto gallego siempre respondía. Desde su regreso al Celta tras paréntesis en el Sevilla y en el Liverpool, su cifra más baja de goles en un curso fue de doce. Los firmó la pasada temporada y en la presenta apenas ha marcado un gol en las diecisiete primeras jornadas.

Suplente la pasada jornada por segunda vez esta campaña, Rafa Benítez devolvió a su mejor jugador al once para enfrentarse al Granada. Sin embargo, todo se torció para Iago Aspas, que vio una roja directa tras pisar el talón de un rival. Salió contrariado del terreno de juego y después Unai Núñez narró cómo estaba su compañero: "Estaba tirándose de los pelos y me ha dicho que no lo ha hecho con esa intención, pero al final es mala suerte". Eso es lo que necesita cambiar Aspas: su suerte. Por lo menos, el Celta ganó.

Si una imagen expresa la proyección de la derrota, esa no es otra que la del ex entrenador del Sevilla Diego Alonso, destituido tras perder 0-3 con el Getafe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El técnico uruguayo sustituyó en el banquillo a José Ramón Mendilibar y no pudo enderezar el rumbo del conjunto andaluz, que bajo su dirección apenas consiguió ganar dos partidos de Copa del Rey ante rivales de inferior categoría mientras que no sumó ninguna victoria en los otros doce encuentros oficiales de Liga y Liga de Campeones.

Alonso no tuvo tiempo ni de dar la rueda de prensa posterior al choque contra el Getafe. Fue destituido de manera fulminante y fue su director deportivo, Víctor Orta, sustituyó al uruguayo para comunicar a los medios de comunicación la marcha oficial del que ya es u ex entrenador. Difícil trabajo para el Sevilla, que vive en un pésimo momento deportivo y en otro convulso institucional. La víctima ha sido Diego Alonso y es la segunda esta temporada tras Mendilibar.

De manera fortuita, cuando iba a presionar la salida de la pelota del Villarreal, David Alaba se lesionó su rodilla izquierda tras un gesto feo que no augura nada bueno para el defensa austríaco del Real Madrid. Al momento pidió ayuda y, tirado en el suelo, recibió sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu las primeras atenciones del servicio médico entre visibles gestos de preocupación de sus compañeros.

Finalmente, tuvo que abandonar el terreno de juego cariacontecido y apoyado en uno de los médicos del Real Madrid. No pinta nada bien la lesión para Alaba y no es la primera esta temporada en el conjunto blanco. Ya se han rompieron de gravedad y para muchos meses Eder Militao y Thibaut Courtois. Además, con otro tipo de lesiones están fuera Vinícius, Camavinga, Guler, Carvajal y también Mendy, que frente al Villarreal también abandonó el choque con una lesión muscular. Ancelotti se enfrenta a un puzzle diario para hacer las alineaciones.

Álex Baena volvió al Bernabéu después de la polémica de la temporada pasada que protagonizó junto a Fede Valverde. El jugador del Real Madrid y del Villarreal, vivieron un supuesto encontronazo en el aparcamiento del estadio madridista al finalizar el encuentro entre ambos equipos.

Una temporada después, ambos se volvieron a ver las caras y en el famoso 'pasamanos', antes del inicio del partido, ambos se saludaron con normalidad y cordialidad. Después, Baena tuvo que abandonar el choque entre lágrimas. Un pisotón de Lucas Vázquez lesionó al jugador del Villarreal, que a la media hora se fue del campo llorando para firmar otra tarde en el Bernabéu que seguramente tampoco querrá recordar.