Economía no abordará mañana el impuesto a la banca y no contempla su modificación "en estos momentos"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, no abordará finalmente en la reunión de mañana con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc el impuesto a la banca, puesto que el Gobierno no contempla su modificación "en estos momentos", según han confirmado este domingo fuentes del Ministerio a Europa Press. Precisamente, el viernes la vicepresidenta primera avanzó que además del impuesto extraordinario a las compañías eléctricas, también se revisaría el impuesto a la banca teniendo en cuenta que ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés. Según detalló Calviño en una entrevista, era momento de ver si había que hacer "algún ajuste o no" y de revisar los parámetros en el escenario actual. Sin embargo, las citadas fuentes han apuntado que el cónclave se centrará en hacer seguimiento a los Códigos de Buenas Prácticas que afectan a tres ámbitos: inclusión financiera rural, inclusión de mayores y apoyos a familias con deuda hipotecaria a tipo variable, por lo que no se abordará nada relacionado con el impuesto a la banca, "cuya modificación no contempla el Gobierno en estos momentos".