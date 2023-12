Domingo, 17 de diciembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 36 muertos en bombardeos sobre Yabalia y Deir al Balah, en la Franja de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 36 personas murieron en la madrugada del domingo en bombardeos israelíes en los campos de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y en Deir al Balah, en el centro, informó la agencia oficial palestina Wafa en el día 72 de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. "Los bombardeos tuvieron como objetivo viviendas civiles según testigos locales", informó Wafa. Los equipos de emergencias rescataron los cuerpos de al menos 24 personas en Yabalia, que ha sido uno de los lugares donde se han centrado los combates en las últimas semanas; y casi un centenar resultaron heridas, aunque aún quedan decenas de personas bajo los escombros. En el campo de refugiados de Deir al Balah, donde miles de personas buscaron refugio evacuadas desde el norte, murieron al menos 12 palestinos.

ISRAEL PALESTINA

Mueren 5 palestinos en un ataque aéreo israelí en Cisjordania y superan los 500 este 2023

Jerusalén (EFE).- Cinco palestinos murieron este domingo en un ataque israelí con drones contra Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, con lo que los fallecidos en ese territorio en incidentes violentos con Israel superan los 500 este año, la cifra más alta desde 2002, en el pico de violencia de la Segunda Intifada. Los cinco jóvenes murieron durante "la agresión israelí" en el campo de refugiados de Nur Shams de Tulkarem, "después de que los drones de la ocupación bombardearan el lugar", que ha sido objetivo de decenas de redadas de las tropas israelíes desde que comenzó la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza el 7 de octubre. Desde esa fecha han muerto 297 palestinos en toda Cisjordania en enfrentamientos con el Ejército israelí o con colonos, más de la mitad del total de 505 fallecidos este 2023.

ISRAEL PALESTINA

Hamás dice que no habrá negociaciones sobre intercambio de rehenes sin un cese del fuego

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás aseguró en las primeras horas de este domingo que no habrá negociaciones sobre intercambio de rehenes y prisioneros sin que cesen los ataques contra la Franja de Gaza. Según un comunicado de Hamás al que tuvo acceso el medio israelí Ynetnews.com, la facción palestina se opone a iniciar negociaciones sobre la liberación de los rehenes israelíes que mantiene en Gaza. La declaración asegura que "Hamás confirma su posición de que no habrá negociación sobre ningún acuerdo de intercambio de prisioneros a menos que se ponga fin por completo a la agresión contra la Franja de Gaza y se cumplan las condiciones de la resistencia". Según el grupo islamista, esta posición se transmitió a todos los mediadores en las negociaciones con Israel.

ISRAEL PALESTINA

El Ejército israelí desmantela túneles y almacenes de armas de Hamás en Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo que en las últimas horas ha desmantelado numerosa "infraestructura terrorista", incluyendo túneles y almacenes de armas, del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, que entró hoy en su cuarto día de apagón de comunicaciones, el más largo desde que comenzó la contienda. El Ejército señaló que llevó a cabo "una incursión selectiva en un centro de operaciones en la zona de Shujaiya, donde se encontraron armas, artefactos explosivos, AK-47 y granadas". También en Shujaiya, barrio de la periferia de la ciudad de Gaza donde se han concentrado gran parte de los combates de los últimos días y donde las tropas israelíes mataron accidentalmente a tres rehenes israelíes el viernes- localizaron un túnel de ataque de más de 15 metros de longitud, "desde el cual Hamás había llevado a cabo anteriormente ataques contra las tropas".

CHILE PLEBISCITO

Abren los centros de voto en Chile en un plebiscito sobre nueva propuesta de Constitución

Santiago de Chile (EFE).- Más de 3.200 locales de votación abrieron este domingo sus puertas en Chile para recibir a los 15,4 millones de ciudadanos que tienen que decidir si aprueban o rechazan una nueva propuesta de Constitución. La actual Carta Magna está vigente desde la dictadura (1973-1990) pero ha sido reformada decenas de veces en democracia. Los locales de votación, que por ley son custodiados por los militares, cerrarán a las 18.00 hora local (21.00 GMT) y se espera que el resultado se conozca un par de horas después. De 17 capítulos y 216 artículos, el texto no logró consenso político en el Consejo Constitucional, el órgano de 50 consejeros elegidos en las urnas que redactó la propuesta durante seis meses y donde la ultraderecha y la derecha tradicional hicieron valer su mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.

UCRANIA GUERRA

Putin dice que no tiene "ningún interés" en combatir con los países de la OTAN pero advierte a Finlandia

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy en declaraciones a la televisión pública que su país no tiene "ningún interés" ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN. Putin dijo que eso incluye a EEUU, al que llamó "único dueño de la OTAN", ya que dicho bloque es "su patio trasero", y subrayó que el Kremlin está interesado "en desarrollar las relaciones" con esos países, que apoyan desde un principio a Ucrania en su guerra con Rusia. Pero el presidente ruso advirtió a Finlandia que, mientras antes no había ningún problema en las relaciones entre ambos, "ahora los habrá" por entrar en la OTAN. "No había problemas. Ahora, los habrá. Crearemos el distrito militar de Leningrado (noroeste) y concentraremos allí ciertas unidades militares. ¿Para que lo necesitaban? Son simples tonterías", afirmó.

UCRANIA GUERRA

Ucrania repele un ataque nocturno ruso en el que fallece una persona en Odesa

Kiev (EFE).- Ucrania repelió anoche un ataque ruso con dos misiles y 20 drones que Rusia lanzó sobre varias regiones del país, incluida Odesa, donde falleció una persona, informaron hoy las autoridades castrenses y civiles. "Las fuerzas de ocupación rusas atacaron con un misil de crucero Iskander-K, un misil aéreo guiado Kh-59 y 20 drones de ataque del tipo Shahed", indicó la Fuerza Aérea, que añadió que todos los drones fueron derribados, al igual que el misil guiado, en tanto que el misil de crucero Iskander "no alcanzó su objetivo". Los drones y el misil guiado fueron interceptados sobre Odesa, Jersón, Zaporiyia y Jmelnitski. En Odesa, un hombre falleció tras el tercer ataque con drones esta semana, informó el jefe de la Administración Militar de la región sureña, Oleg Kiper.

COREA CONFLICTO

Llega a Corea del Sur submarino de EEUU mientras se teme un nuevo lanzamiento del Norte

Seúl (EFE).- Un submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó hoy a Corea del Sur en un momento marcado por las sospechas de que Pionyang podría lanzar un misil balístico intercontinental (ICBM) antes de que acabe el año. El USS Missouri, arribó hoy al puerto de Busan (350 kilómetros al sureste de Seúl), según informó la agencia Yonhap citando a la Marina surcoreana. La llegada del sumergible es la enésima muestra de la llamada "disuasión extendida", el mecanismo mediante el cual Washington protege a Seúl de un potencial ataque norcoreano usando el despliegue periódico de sus activos estratégicos en la península coreana. El despliegue del USS Missouri llega apenas tres semanas después de la visita de otro submarino estadounidense, el USS Santa Fe, a la Base Naval de la isla surcoreana de Jeju.

SERBIA ELECCIONES

Serbia celebra este domingo sus quintas elecciones parlamentarias en 10 años

Belgrado (EFE).- Serbia celebra este domingo las quintas elecciones en diez años, en las que el gobernante partido SNS, del presidente Aleksandar Vucic, busca una vez más renovar su mandato. Los 6,5 millones de ciudadanos con derecho a voto podrán depositar sus papeletas en un total de 8.273 colegios electorales para elegir a los 250 diputados del Parlamento nacional entre 18 partidos y coaliciones. También se celebran elecciones para la Asamblea de la región norteña de Vojvodina, y las municipales en Belgrado y otras 64 ciudades. Los sondeos le dan al Partido Progresista Serbio (SNS) un 40 % de los votos, y a la coalición opositora "Serbia en contra de la violencia" (SPN) cerca del 26 %.

JAPÓN ASEAN

Japón y la ASEAN acuerdan estrechar lazos económicos y militares ante el empuje de China

Tokio (EFE).- Japón y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acordaron hoy, al término de una cumbre celebrada en Tokio, fortalecer sus vínculos en áreas económicas y de seguridad, con especial énfasis en el ámbito marítimo, en medio de una situación regional marcada por la creciente pujanza de China. En una declaración conjunta emitida en el marco de la cumbre que conmemora 50 años de relaciones entre ambas partes, los 10 países firmantes se comprometieron a intensificar la cooperación en materia de seguridad marítima, cadenas de suministro o la promoción de prácticas energéticas más sostenibles. También se comprometieron a expandir los programas de intercambio "persona a persona" en diversos sectores o a brindar más apoyo a las incubadoras del ámbito digital.

PREMIOS FORQUÉ

Maite Alberdi gana el Forqué a la mejor película latinoamericana con 'La memoria infinita'

Madrid (EFE).- La chilena Maite Alberdi (Santiago, 1983) se alzó con el Premio Forqué a la mejor película latinoamericana en la 29 edición de estos galardones que conceden los productores audiovisuales españoles, una gala en la que algunos de los premiados pidieron que pare la guerra en Gaza. El filme de Alberdi, un documental que narra la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra Paulina Urrutia en un país marcado por la dictadura, también aspira al Goya a la mejor película iberoamericana. Alberdi confesó que no esperaba que su película tuviera la acogida que ha tenido en cines y recordó que en su país ha sido el documental más visto en la historia del cine chileno. EFE

