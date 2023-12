Domingo, 17 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 36 muertos en bombardeos sobre Yabalia y Deir al Balah, en la Franja de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 36 personas murieron en la madrugada del domingo en bombardeos israelíes en los campos de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y en Deir al Balah, en el centro, informó la agencia oficial palestina Wafa en el día 72 de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. "Los bombardeos tuvieron como objetivo viviendas civiles según testigos locales", informó Wafa. Los equipos de emergencias rescataron los cuerpos de al menos 24 personas en Yabalia, que ha sido uno de los lugares donde se han centrado los combates en las últimas semanas; y casi un centenar resultaron heridas, aunque aún quedan decenas de personas bajo los escombros. En el campo de refugiados de Deir al Balah, donde miles de personas buscaron refugio evacuadas desde el norte, murieron al menos 12 palestinos.

ISRAEL PALESTINA

Mueren 5 palestinos en un ataque aéreo israelí en Cisjordania y superan los 500 este 2023

Jerusalén (EFE).- Cinco palestinos murieron este domingo en un ataque israelí con drones contra Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, con lo que los fallecidos en ese territorio en incidentes violentos con Israel superan los 500 este año, la cifra más alta desde 2002, en el pico de violencia de la Segunda Intifada. Los cinco jóvenes murieron durante "la agresión israelí" en el campo de refugiados de Nur Shams de Tulkarem, "después de que los drones de la ocupación bombardearan el lugar", que ha sido objetivo de decenas de redadas de las tropas israelíes desde que comenzó la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza el 7 de octubre. Desde esa fecha han muerto 297 palestinos en toda Cisjordania en enfrentamientos con el Ejército israelí o con colonos, más de la mitad del total de 505 fallecidos este 2023.

ISRAEL PALESTINA

Hamás dice que no habrá negociaciones sobre intercambio de rehenes sin un cese del fuego

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás aseguró en las primeras horas de este domingo que no habrá negociaciones sobre intercambio de rehenes y prisioneros sin que cesen los ataques contra la Franja de Gaza. Según un comunicado de Hamás al que tuvo acceso el medio israelí Ynetnews.com, la facción palestina se opone a iniciar negociaciones sobre la liberación de los rehenes israelíes que mantiene en Gaza. La declaración asegura que "Hamás confirma su posición de que no habrá negociación sobre ningún acuerdo de intercambio de prisioneros a menos que se ponga fin por completo a la agresión contra la Franja de Gaza y se cumplan las condiciones de la resistencia". Según el grupo islamista, esta posición se transmitió a todos los mediadores en las negociaciones con Israel.

UCRANIA GUERRA

Putin asegura que Rusia no tiene "ningún interés" en combatir con los países de la OTAN

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy en declaraciones a la televisión pública que su país no tiene "ningún interés" ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN. "Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la OTAN", dijo en declaraciones al programa "Moscú. Kremlin. Putin". El presidente ruso subrayó que eso incluye a Estados Unidos, al que llamó "único dueño de la OTAN", ya que dicho bloque militar es "su patio trasero". Subrayó que el Kremlin está interesado "en desarrollar las relaciones" con esos países, que apoyan desde un principio a Ucrania en su guerra con Rusia.

UCRANIA GUERRA

Ucrania repele un ataque nocturno ruso en el que fallece una persona en Odesa

Kiev (EFE).- Ucrania repelió anoche un ataque ruso con dos misiles y 20 drones que Rusia lanzó sobre varias regiones del país, incluida Odesa, donde falleció una persona, informaron hoy las autoridades castrenses y civiles. "Las fuerzas de ocupación rusas atacaron con un misil de crucero Iskander-K, un misil aéreo guiado Kh-59 y 20 drones de ataque del tipo Shahed", indicó la Fuerza Aérea, que añadió que todos los drones fueron derribados, al igual que el misil guiado, en tanto que el misil de crucero Iskander "no alcanzó su objetivo". Los drones y el misil guiado fueron interceptados sobre Odesa, Jersón, Zaporiyia y Jmelnitski. En Odesa, un hombre falleció tras el tercer ataque con drones esta semana, informó el jefe de la Administración Militar de la región sureña, Oleg Kiper.

ARGENTINA TEMPORAL

Al menos 13 muertos en Argentina al hundirse el techo de un pabellón por fuerte temporal

Buenos Aires (EFE).- Al menos 13 personas fallecieron en la localidad argentina de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) al hundirse el techo de un pabellón deportivo a causa del fuerte temporal que azota la zona, informaron a última hora del sábado fuentes oficiales. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del recinto, que en el momento del suceso albergaba una competición de patinaje. El Comité de Crisis, integrado por las autoridades locales, trabaja con las autoridades provinciales y nacionales para la asistencia a las víctimas y el control de daños. El Ejecutivo nacional informó de la tormenta eléctrica y las ráfagas de viento superiores a los 150 km/h en la ciudad de Bahía Blanca, a unos 640 kilómetros al sur de la capital argentina, y también de que rige alerta naranja en diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires.

COREA CONFLICTO

Llega a Corea del Sur submarino de EEUU mientras se teme un nuevo lanzamiento del Norte

Seúl (EFE).- Un submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó hoy a Corea del Sur en un momento marcado por las sospechas de que Pionyang podría lanzar un misil balístico intercontinental (ICBM) antes de que acabe el año. El USS Missouri, arribó hoy al puerto de Busan (350 kilómetros al sureste de Seúl), según informó la agencia Yonhap citando a la Marina surcoreana. La llegada del sumergible es la enésima muestra de la llamada "disuasión extendida", el mecanismo mediante el cual Washington protege a Seúl de un potencial ataque norcoreano usando el despliegue periódico de sus activos estratégicos en la península coreana. El despliegue del USS Missouri llega apenas tres semanas después de la visita de otro submarino estadounidense, el USS Santa Fe, a la Base Naval de la isla surcoreana de Jeju.

IRÁN ATAQUE

Irán culpa a Israel del ataque que causó 11 muertos en una comisaría

Teherán (EFE).- El ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, culpó a Israel del ataque contra una comisaria que costó la vida a 11 policías en el sur del país, informaron medios estatales iraníes. Vahidi "subrayó que los terroristas están apoyados por el régimen israelí", en referencia al ataque del viernes contra una comisaria en la sureña ciudad de Rask, informó anoche la agencia oficial IRNA. Un grupo de hombres armados atacó en la madrugada del viernes una comisaria en Rask, en la conflictiva provincia de Sistán Baluchistán, donde murieron 11 policías y otros seis resultaron heridos. También murieron dos de los atacantes, mientras que otro fue detenido. El ataque fue reivindicado por el grupo suní Yeish al Adl, opuesto al régimen chií de Teherán, según los medios estatales del país persa.

SERBIA ELECCIONES

Serbia celebra este domingo sus quintas elecciones parlamentarias en 10 años

Belgrado (EFE).- Serbia celebra este domingo las quintas elecciones en diez años, en las que el gobernante partido SNS, del presidente Aleksandar Vucic, busca una vez más renovar su mandato. Un total de 8.273 colegios electorales abrieron hoy a las 07.00 hora local (06.00 GMT) donde los 6,5 millones de ciudadanos con derecho a voto podrán depositar sus papeletas para elegir a los 250 diputados del Parlamento nacional entre 18 partidos y coaliciones. También se celebran elecciones para la Asamblea de la región norteña de Vojvodina, y las municipales en Belgrado y otras 64 ciudades. Los sondeos le dan al Partido Progresista Serbio (SNS) un 40 % de los votos, y a la coalición opositora "Serbia en contra de la violencia" (SPN) cerca del 26 %.

PORTUGAL ELECCIONES

Pedro Nuno Santos sucederá a Costa como líder de los socialistas de Portugal

Lisboa (EFE).- El exministro de Infraestructuras luso Pedro Nuno Santos sucederá a António Costa como secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal tras vencer en las elecciones internas con el 62 % de los votos de los militantes, según los resultados preliminares. Santos será el nuevo líder socialista al imponerse a sus dos rivales, el ministro de Administración Interna, José Luís Carneiro (36 % de los votos), y Daniel Adrião (1 %), anunció este sábado el secretario nacional de organización, Pedro do Carmo, en la sede del partido en Lisboa. Santos, de 46 años, será el candidato socialista a primer ministro en los comicios legislativos del próximo 10 de marzo, después de que Costa dimitiera como jefe del Gobierno tras saberse investigado en un caso de supuestas irregularidades en negocios del litio y del hidrógeno.

KUWAIT EMIR

Enterrado el emir de Kuwait en un funeral íntimo en la capital del país

El Cairo (EFE).- El emir kuwaití, Nawaf al Ahmad al Sabah, fallecido ayer a los 86 años, fue enterrado este domingo en un funeral íntimo rodeado de sus familiares en la Ciudad de Kuwait, capital del pequeño país del golfo. El cuerpo del fallecido emir descansa en el cementerio de Sulaibikhat, el más grande de Kuwait, después de haber realizado las oraciones fúnebres en la mezquita de Bilal bin Rabah, según retransmitió en directo la televisión kuwaití. La oración fue encabezada por un visiblemente emocionado Mishaal al Ahmed al Yaber Al Sabah, el hasta ahora príncipe heredero y nombrado ayer como el nuevo emir de Kuwait. La Corte Real kuwaití anunció ayer la muerte del jeque Nawaf, sin revelar los motivos de su fallecimiento.

PREMIOS FORQUÉ

Maite Alberdi gana el Forqué a la mejor película latinoamericana con 'La memoria infinita'

Madrid (EFE).- La chilena Maite Alberdi (Santiago, 1983) se alzó con el Premio Forqué a la mejor película latinoamericana en la 29 edición de estos galardones que conceden los productores audiovisuales españoles, una gala en la que algunos de los premiados pidieron que pare la guerra en Gaza. El filme de Alberdi, un documental que narra la historia de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra Paulina Urrutia en un país marcado por la dictadura, también aspira al Goya a la mejor película iberoamericana. Alberdi confesó que no esperaba que su película tuviera la acogida que ha tenido en cines y recordó que en su país ha sido el documental más visto en la historia del cine chileno. EFE

int/ah