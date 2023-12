(Crónica) El Arsenal vuelve a liderar la Premier

El Arsenal salió de la jornada 17 de la Premier este domingo con el liderato después de vencer (2-0) al Brighton y con el empate del Liverpool ante el Manchester United (0-0), mientras que el Aston Villa sumó los tres puntos para igualar a los 'reds'. El cuadro 'gunner' cumplió en el Emirates con los goles en el segundo tiempo de Gabriel Jesus y Havertz. Los de Mikel Arteta fueron mejor ya en el primer tiempo, pero no se vio reflejado en el marcador ante un Brighton que no llegó a inquietar a los londinenses ya que al poco de la reanudación cayó el 1-0. El recital del Arsenal le valió además para quedarse en lo alto de la tabla, ya que en el broche del domingo el Liverpool no pudo con el United. Los de Jurgen Klopp tuvieron más ocasiones pero falló la puntería. Los de Ten Hag, en medio de una crisis importante de juego y resultados, dieron por bueno el punto. El encuentro en Anfield, que dejó la expulsión por dos amarillas seguidas en el descuento de Diogo Dalot en los visitantes, descabeza al Liverpool en la Premier, con 39 puntos el Arsenal y 38 Liverpool y Aston Villa como nuevo orden. Los de Unai Emery no fallaron aunque con mucho suspense ante el Brentford, ya que lograron la remontada en los últimos 20 minutos desde la expulsión de Ben Mee. La roja directa al defensor dio alas a un Villa que empató por medio del español Álex Moreno e hizo el 1-2 en el minuto 85 con Ollie Watkins. El duelo fue de alta tensión, mucho rifirrafe en la celebración de Watkins, y pique entre los jugadores, con el de Dibu Martínez y Neal Maupay rozando más expulsiones que sí vio Kamara en los de Emery dentro de un largo descuento. El Brentford, famoso por sus victorias ante 'grandes', no evitó que los 'Villanos' empaten con la segunda plaza. --RESULTADOS DE LA JORNADA 17 DE LA PREMIER. -Viernes 15 de diciembre. Nottingham Forest - Tottenham 0-2. -Sábado 16. Bournemouth - Luton suspendido. Chelsea - Sheffield United 2-0. Manchester City - Crystal Palace 2-2. Newcastle - Fulham 3-0. Burnley - Everton 0-2. -Domingo 17. Arsenal - Brighton 2-0. Brentford - Aston Villa 1-2. West Ham - Wolves 3-0. Liverpool - Manchester United 0-0.