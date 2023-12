Concluye la votación en las elecciones serbias tras una jornada sin incidentes

Este domingo a las 20.00 horas ha terminado la votación oficialmente en las elecciones legislativas serbias sin que se hayan producido incidentes de importancia. El presidente y líder de la coalición Serbia No Debe Parar en la que participa el Partido Progresista, Aleksandar Vucic, ha manifestado ya que espera una "victoria convincente", informa la cadena B92. "Creo que la lista Serbia No Debe Parar tendrá mayoría absoluta y creo que es una condición importante para que Serbia siga por el camino de la prosperidad y del éxito", ha declarado. Vucic, quien ha hecho cola para poder votar con ciudadanos corrientes, ha pedido que todos los actores políticos se comporten de forma "responsable, seria y racional" algo de lo que dijo no estar "convencido". En cuanto a la inclusión en la coalición del Partido Radical Serbio de Vojislav Seselj y la posible tensión con Croacia, Vucic ha recordado que la alianza es puntual y a nivel municipal y que no está en la coalición para las elecciones legislativas. Además, ha reiterado que si pierde estas elecciones, abordará la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas.