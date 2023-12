Comienza el retiro voluntario de trabajadores de la minera canadiense inhabilitada en Panamá

Ciudad de Panamá, 16 dic (EFE).- Trabajadores de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), comenzaron este sábado a finiquitar de forma voluntaria su relación laboral con la empresa, después de que un fallo judicial inhabilitara la explotación de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.

En un comunicado, Cobre Panamá informó que convocó este sábado "a más de 2.500 colaboradores (...) que se han acogido a este llamado de retiro voluntario (...) que incluye el pago de todo el dinero que legalmente se adeuda".

"Estamos haciendo el programa de retiro voluntario luego del fallo que declaró inconstitucional el contrato de operación minera", dijo a medios locales el superintendente de Seguridad Industrial de Cobre Panamá, José Castillo, en el marco de la jornada desarrollada en un centro comercial de Panamá copado de trabajadores de la mina.

Durante la jornada han estado presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), 22 según el diario La Prensa, "para brindar información y atender consultas de los colaboradores, garantizando así el completo cumplimiento de las leyes laborales del país", dijo el comunicado de la mina, que cuenta con una nómina de más de 7.000 trabajadores según los datos oficiales.

"Hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa para ejecutar las medidas de estabilización ambiental e integridad de activos (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros" añadió.

Cobre Panamá informó el pasado 8 de diciembre que había solicitado al Mitradel la autorización para la terminación de contratos de más de 4.000 trabajadores "por causas justificadas de carácter económico", pero días después esa cartera rechazó la petición.

Los despidos se tramitarán "en paralelo al programa de retiro voluntario", dijo entonces la mina en un comunicado.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que renovó por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, operada Minera Panamá, en un fallo - emitido el 27 de noviembre y dado a conocer un día después - que señaló que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Carta Magna.

Con la declaración de inconstitucionalidad, basada sobre todo en aspectos ambientales y de protección al derecho a la salud, el contrato ley dejó de existir.

FQM ya anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otro en base al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Cobre Panamá es una inversión de 10.000 millones de dólares (unos 9.156 millones de euros al cambio de hoy), según FQM. Es la única explotación de este mineral en Panamá y en 2022 fue la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).