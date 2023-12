Censuran al presidente del Partido Republicano en Florida tras denuncia de agresión sexual

Washington, 17 dic (EFE).- El presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler, fue censurado y suspendido de sus funciones este domingo, en medio de una investigación por la denuncia de una mujer por agresión sexual.

Los 40 miembros del Comité Ejecutivo del partido se reunieron en Orlando para evaluar la situación de Ziegler.

Aunque el comité no llegó a expulsarlo, lo declaró no apto para el cargo, y le redujo su autoridad para dirigir el partido y su salario a 1 dólar, informó el periódico The New York Times.

La reunión fue convocada después de que se supo que el republicano está siendo investigado por la Policía de Sarasota, donde reside.

En noviembre pasado una mujer acusó a Ziegler, de 40 años, de haberla abusado sexualmente de ella.

El republicano le dijo a la Policía que tuvo relaciones sexuales consensuadas el pasado 2 de octubre con la presunta víctima, ahondó el rotativo.

La mujer le dijo a la Policía que tuvo un encuentro sexual con Ziegler y su esposa, Bridget Ziegler, hace más de un año, pero que se negó a tener relaciones sexuales solo con él, según documentos judiciales citados por el periódico.

Supuestamente, el republicano llegó el pasado 2 de octubre a su apartamento sin ser invitado y la agredió sexualmente.

Ziegler se ha negado a dejar el cargo a pesar de la presión de sus compañeros de partido, entre los que se cuentan el gobernador Ron DeSantis, que compite en las primarias republicanas, y los senadores Rick Scott y Marco Rubio, que han pedido su destitución.

La esposa de Ziegler es miembro de la Junta Escolar del Condado de Sarasota y cofundadora del grupo conservador Moms for Liberty, que ha impulsado políticas anti LGBTIQ en las escuelas.

El escándalo ocurre justo cuando los republicanos se alistan para enfrentar un año de elecciones presidenciales y se disponen a reunir dinero para las campañas. EFE

