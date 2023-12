Carlo Ancelotti: "A pesar de los problemas, este equipo lucha y juega bien"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lamentó una nueva lesión de gravedad en su equipo, la de David Alaba, después del 4-1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu, pero recordó que el conjunto blanco, "a pesar de los problemas", "lucha y juega bien". "No he hablado con él, ha tenido un parte médico que dice lesión del cruzado. Es una pena, estamos muy tristes, otro jugador cae. Nunca me ha pasado. Lo que tienen que hacer el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones, hemos hecho más de lo que todo el mundo pensaba. A pesar de los problemas, este equipo lucha y juega bien. Es la única manera. Veremos en los próximos días si se puede hacer algo (fichajes en invierno)", dijo. El preparador del Madrid elogió a su equipo en lo colectivo e individual en una rueda de prensa centrada en la enfermería blanca. "Vinícius, Camavinga y Güler estarán con el equipo después del parón por vacaciones", dijo, mientras que Mendy pidió el cambio por una sobrecarga y Dani Carvajal podría volver ante el Alavés. Además, las lesiones de larga duración de Thibaut Courtois y Éder Militao van por buen camino, dando la opción a ambos para que regresen antes del final de la temporada. Por otro lado, Ancelotti afirmó que como "solución de emergencia" puede usar a Aurélien Tchouaméni de central y recordó que queda mucha Liga, después de colocarse líder, a falta de lo que haga este lunes el Girona. "Va a ser una Liga competida hasta el final, con Barcelona y Atlético dentro", afirmó, antes de hablar de un Jude Bellingham de nuevo protagonista, hasta un pique final con el colegiado. "Ha sido protagonista en el partido, le he quitado del campo para evitar problemas. Cuando puedo, teniendo en cuenta que ha tenido un problema en el hombro", afirmó, valorando también el buen rendimiento atrás. "Hemos empezado con un rombo, con las bandas un poco más descubiertas, lo hemos cambiado un poco. Hoy hemos hecho la presión de manera espectacular, ha salido muy bien, la mejor de la temporada. El Villarreal no ha estado cómodo ni un minuto, es un gran mérito de mi equipo. Pienso que lo estamos haciendo muy bien", comentó.