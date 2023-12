Ana Obregón elige un look a más puro estilo americano para el bautizo de su nieta

Había mucha expectación por saber qué estilismo luciría Ana García Obregón este domingo en la Parroquia Nuestra Señora de La Moraleja para celebrar, por todo lo alto, el bautizo de su nieta, Ana Sandra Lequio. Se ha hablado de si la presentadora de televisión apostaría por algo similar a lo que llevó en el bautizo de su hijo, pero lo cierto es que NO. Con un look muy americano, la actriz ha sorprendido a todos los invitados luciendo un dos piezas formado por blazer estilo tweed ceñida y falda plisada en color nude. Un estilismo que refleja sin duda el momento tan especial en el que se encuentra porque ha elegido un tono muy primaveral teniendo en cuenta que estamos terminando el año. Además, Obregón ha escogido una diadema y unos zapatos de tacón bajo destalonados en el mismo tono. Un total look que demuestra que desde la llegada de Ana Sandra, su vida ha adquirido todo el color que se llevó la trágica muerte de su hijo. Como ya adelantó la presentadora, su hija legal ha lucido el traje que llevó su propio padre, Aless Lequio, en su bautizo, él traje de cristianar de los Borbones, una pieza tradicional con el que también se buatizó a Ginevra Ena, la hija en común entre Alessandro Lequio y la periodista María Palacios.