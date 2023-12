'20.000 especies de abejas' y 'La Mesías' triunfan en unos Premios Forqué con un emotivo homenaje a Concha Velasco

'20.000 especies de abejas' y 'La Mesías' han sido las producciones premiadas como Mejor película y Mejor serie, respectivamente, y han sido las triunfadoras de la 29ª edición de los Premios Forqué, que han rendido un emotivo homenaje a Concha Velasco, recientemente fallecida el pasado 2 de diciembre, en el centenario del nacimiento de José María Forqué. La gala, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid , ha sido presentada por los actores Pablo Chiapella y Macarena Gómez, quienes han reivindicado la comedia del cine español, recordando a figuras como Lina Morgan, Gracita Morales o José Luis López Vázquez. Tras una ceremonia repleta de espectáculos musicales como los de Ana Mena, Fran Perea, Taburete y Vicco, el último galardón que se ha anunciado ha sido el de Mejor largometraje de ficción, que ha sido para '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, quien ha reflexionado sobre el gran nivel del cine español. "Creo que el año pasado se hablaba mucho de que estábamos viviendo un momento histórico con una cosecha de cine impresionante. Siento que este año está pasando lo mismo y siento que va a pasar el año que viene. Creo que hay un cine mucho más plural, mucho más diverso, donde tienen cabida nuevas miradas, más directoras, más personas también racializadas, más idiomas, más diversidad" ha manifestado la cineasta, que competía con 'La Sociedad de la Nieve', de J.A. Bayona; 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice; y 'Upon Entry', de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez. Urresola ha comentado que el cine no debe caer en "las narrativas de vencedores y vencidos" y ha ensalzado una cinematografía española "tan rica e importante" que hace historia fuera de España. "Hay muchas ausencias, muy lamentables, pero claro, es que el propio sistema se pone en evidencia cuando tenemos una cinematografía tan rica y tan importante que hace historia fuera de nuestros territorios, así que quizá hay que utilizar también un poco de nuestra creatividad de este sector para inventarnos una forma de valorar y de celebrar el cine, que haga hueco y espacio para todas", ha sentenciado. En el apartado de cine, también ha sido reconocido como Mejor interpretación masculina David Verdaguer por su papel en 'Saben Aquell', mientras Malena Alterio se ha hecho con el galardón de Mejor interpretación femenina por su protagonista en 'Que nadie duerma'. La actriz, al recoger el galardón, ha pedido que cese la guerra en la franja de Gaza. "No me puedo ir de aquí sin pedir, por favor, que cese el bombardeo en Gaza y que termine la guerra. Un poco de paz, por favor", ha dicho Alterio, que ha dedicado al director de la cinta, Antonio Méndez Esparza, y a su familia. Por otro lado, '20.000 especies de abejas' también ha logrado el Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, que ha recogido Urresola pidiendo que "hay que aceptar la diferencia como un valor que nutre y enriquece". "También desde aquí quiero aprovechar este pequeño micrófono para pedir desde el fondo de mi corazón que hagamos algo para detener esta masacre de la vida que está sucediendo en Gaza", ha señalado. También en la categoría de cine, 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, se ha hecho con el galardón de Mejor largometraje latinoamericano, mientras 'Juan Mariné. Un siglo de cine' se ha llevado el de Mejor largometraje documental. Asimismo, 'Cuerdas' ha obtenido el premio a Mejor cortometraje cinematográfico. 'LA MESÍAS', TRIUNFA DENTRO DE LAS SERIES En el apartado de series, la premiada ha sido 'La Mesías', cuyos siete episodios han sido dirigidos por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', que han reivindicado la libertad creativa y lo que significa hacer producciones. "Lo que hacemos todos los de aquí es arte. Ahora mismo se busca hacer cosas consumibles, pero nosotros queremos hacer cosas buenas. El arte lo que tiene que hacer es cambiar vidas", ha señalado Javier Calvo. En el mismo apartado, han sido reconocidos también los trabajos de Lola Dueñas, Mejor interpretación femenina por su papel en 'La Mesías', y Roger Casamajor a Mejor interpretación masculina en 'La Mesías'. Los dos premiados han agradecido la labor de 'Los Javis'. "Gracias por quitarme el miedo y por hacerme feliz. Os quiero con todo mi corazón", ha dicho Dueñas. Esta edición ha tenido dos premios nuevos, como el Premio del Público, que ha ido a parar para 'Campeonex', de Javier Fesser, un galardón que premia al largometraje más aclamado por el público siendo elegido entre las cuatro películas más taquilleras del año a nivel nacional. Además, también se ha reconocido por primera vez el cine de animación, en concreto a 'Robot Dreams', de Pablo Berger, que se ha alzado con el Mejor Largometraje de Animación. HOMENAJE A CONCHA VELASCO Y A ITZIAR CASTRO En los primeros compases de los Premios, la actriz Cristina Castaño ha recordado la figura de Concha Velasco, recientemente fallecida el 2 de diciembre de 2023 , y su celebre frase 'mamá, quiero ser artista', y quien le sirvió de referencia para dedicarse a la interpretación, como le dijo a su madre cuando era pequeña. "Lo tenía muy claro, le dije a mi madre que quería ser como Concha Velasco porque ella cantaba, actuaba y presentaba. Lo hacía todo", ha indicado. En este sentido, ha elogiado que lo más importante que logró Concha Velasco fue lograr la "eternidad" con la frase que "seguirá sonando a lo largo de todos los tiempos". "Ella quería ver teatros llenos, salas de cine llenas y familias agolpadas en el televisor cuando ella iba a salir. Y lo consiguió a lo grande, pero consiguió para mí algo mucho más importante que es una especie de eternidad porque hizo suya una frase que va a seguir sonando a lo largo de todos los tiempos. Cada vez que un niño o una niña le digan a su madre: 'mamá yo quiero ser artista'", ha afirmado. Posteriormente, la gala ha recibido la actuación de la cantante Ana Guerra, que ha cantado la canción 'Chica ye ye' de Concha Velasco. Por otro lado, los presentadores de la gala también han tenido palabras de afecto y recuerdo para la actriz Itziar Castro, que falleció el pasado 8 de diciembre. "En la peli que hice yo con ella, yo no veía, pero la sentía, igual que ahora, a pesar de que se haya ido, la estamos sintiendo todos nosotros aquí. Nos da ha dejado un legado cinematográfico y humano que jamás el público olvidará. Hasta siempre compañera", ha comentado Macarena Gómez. Otro de los momentos emotivos de la ceremonia ha llegado tras la actuación de Ana Mena que ha interpretado algunos de los temas más conocidos de Lola Flores, como 'Limosna de Amores' o 'A tu vera', ya que se cumple en 2023 el centenario de su nacimiento. Unas canciones que han hecho llorar a Elena Furiase, nieta de 'La Faraona'. MEDALLA DE HONOR Por último, el presidente de Egeda, Enrique Cerezo, ha señalado durante la ceremonia que este año los premios están dedicados a la comedia española y ha elogiado que "el audiovisual es fundamental y cada vez más importante en la sociedad". "Es el lenguaje más potente de nuestros días", ha subrayado. Enrique Cerezo ha otorgado a Eduardo Campoy la Medalla de Honor de los Premios Forqué 2023 por su trayectoria y su participación en 96 largometrajes, 84 cortometrajes y 24 series. Campoy, al recoger su galardón, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su familia y a los productores a quienes ha pedido "luchar" por crear un marco más justo para todos. "Hoy que vivimos tiempos tan convulsos de ideas y actitudes, pediros que todos debemos luchar por nuestras convicciones. Pero por favor, hagámoslo juntos. Porque juntos crearemos un marco más justo para todos. Seamos generosos en nuestras diferencias y luchemos porque el bien común se imponga al bien particular, y trabajemos para convivir juntos a pesar de nuestras muchas diferencias", ha señalado.