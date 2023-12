Xavi: “No es normal la falta de efectividad, seremos de los peores de Europa”

Valencia, 16 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró tras el empate contra el Valencia que no es normal la falta de efectividad de su equipo y aventuró que deben ser de los peores de Europa en esta faceta.

“Me da rabia las oportunidades que no marcamos. Es impotencia, frustración, es una pena, no queda otra que tener confianza. Hemos marcado diferencias en muchos momentos y el resumen de la temporada es esta: no rematamos los partidos”, expresó en rueda de prensa.

Xavi apuntó que siente una frustración muy grande y dijo que lo mismo les pasa a los futbolistas. “El vestuario está frustrado, contrariado y decepcionado. Hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es agresivo. El gol en contra es un error nuestro puntual. El problema es de efectividad”, reiteró.

“No tenemos que bajar los brazos, tengo una confianza total en el equipo. Cuando ves que el equipo hace un buen juego te sientes satisfecho como entrenador, pero no es normal las ocasiones muy claras que dejamos pasar y la falta de contundencia en defensa ”, agregó.

Pese a esto, el entrenador barcelonista dijo que no es momento de buscar culpables, sino que es momento de ser más efectivos y exigirse más porque el equipo está en buen camino en juego.

“Es un partido para ganar bien, holgadamente. Es un punto insuficiente por completo. Los jugadores han jugado bien al fútbol, tengo que ser positivo y pensar que así ganaremos muchos partidos. Para mejorar en efectividad tenemos que pensar que no vamos a tener otra oportunidad”, finalizó. EFE

