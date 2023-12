Xavi Hernández: "No estamos bien de cara a portería"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que la temporada hasta ahora de su equipo se resume en que no están bien "de cara a portería", después del 1-1 ante el Valencia este sábado en Mestalla con el que alargaron la mala dinámica. "Había que sumar de tres en tres. Un punto es insuficiente y viendo el partido, más. Sientes una frustración tremenda, es un partido para ganar bien, para ganar holgadamente. Es así el fútbol, cuando perdonas te acaban fulminando ellos. El equipo ha estado bien, los jugadores han jugado bien, tengo que ser positivo jugando así", dijo en rueda de prensa. El preparador azulgrana fue claro sobre la importancia de encontrar los goles para remontar la temporada. "No estamos bien de cara a portería y tenemos que mejorar para ganar partidos y ganar títulos esta temporada", afirmó. "El vestuario está frustrado, contrariado. Hemos hecho un partido para ganarlo. Hemos dominado, hemos hecho muchas ocasiones. Ellos han generado la primera y la del gol, que es un error nuestro también. Nos ha faltado no perdonar tanto, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada", añadió. "El problema es de marcar el 0-2, es de efectividad. Nos falta esto, no hay que bajar los brazos, tengo confianza total en el equipo. Como generamos tantas te da la sensación que vas a tener otra. Ser más contundente, mejorar y trabajarlo", terminó.