Un tribunal suspende a última hora el congreso sucesorio del principal partido de oposición

Un tribunal ha decidido suspender el congreso que el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), la principal formación opositora del país africano, iba a celebrar este sábado para elegir al sucesor del ex presidente Henri Konan Bédié al frente del grupo, tras recibir una denuncia presentada por dos simpatizantes que criticaban la opacidad del proceso. Estos activistas, identificados como Blesson Christophe y Ourah Afroumou, presentaron esta queja como forma de protesta por la falta de transparencia de un encuentro que, a su entender, iba a ser un acto sin oposición alguna y a mayor gloria de uno de los hombres más poderosos del país, Tidjane Thiam, director ejecutivo del extinto banco suizo Credit Suisse desde marzo de 2015 hasta febrero de 2020. El único candidato que puede disputar la victoria a Thiam es el alcalde de Cocody, Jean-Marc Yacé, aunque sus oportunidades eran prácticamente nulas. El proceso de sucesión en el seno del PDCI se ha visto marcado por la polémica, en particular después de que el número dos del partido y secretario general, Maurice Kakou Guikahué, denunciara que su candidatura al liderazgo del partido fue "retirada injustamente" aunque prometió no emprender medidas legales para obstaculizar el proceso de sucesión, según declaraciones al portal L'Infodrome. El organizador del congreso, Cowppli Boni, recibió la orden de suspensión del tribunal a las 21.30 horas, de acuerdo con las fuentes del portal. Para evitar protestas, la Policía marfileña ha acordonado tanto la sede del partido como el lugar donde iba a celebrarse el congreso, el hotel Sofitel de Abidjan-Cocody, informa el portal de noticias KOACI. "Entendemos que el congreso de hoy ha sido suspendido por el tribunal y que se han apostado fuerzas de seguridad" alrededor del hotel, ha informado la oficina de Thiam en un comunicado en su página de Facebook, en la que insta a sus partidarios del partido a mantener la calma y evitar la zona del encuentro.