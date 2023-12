Sábado, 16 de diciembre de 2023 (18.00 GMT)

===============

ISRAEL PALESTINA

===============

Recuperado el cuerpo de otro rehén israelí en Gaza, según las familias de los secuestrados

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel recuperó el cuerpo de otro rehén israelí en Gaza, confirmó este sábado el foro de familiares de los secuestrados. El cuerpo corresponde a Inbar Hayman, una joven de 27 años, según el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos de Israel.

Hamás acusa a Israel de matar deliberadamente a los tres rehenes abatidos en Gaza

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás acusó este sábado al Ejército de Israel de haber matado deliberadamente a los tres rehenes que según las fuerzas israelíes fueron abatidos por error en Gaza. El Ejército israelí "los ejecutó intencionadamente", aseguró Hamás en un comunicado el día después de que las fuerzas de Israel informaran de la muerte por error durante su ofensiva en la Franja palestina de los tres secuestrados.

Estados Unidos asegura que derribó 14 drones yemeníes en el mar Rojo

Washington (EFE).- Un buque estadounidense derribó este sábado 14 drones lanzados por los rebeldes chiíes hutíes en el mar Rojo, aseguró el Comando Central de EE.UU. En un comunicado publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, EE.UU. informó que el buque destructor de misiles "Arliegh Burke USS Carney" atacó hoy "14 sistemas aéreos no tripulados lanzados como una ola de drones desde zonas de Yemen controladas por los hutíes"

------------------------

HUTÍES ATAQUES

Los hutíes del Yemen siguen amenazando el mar Rojo y más compañías suspenden operaciones

Saná/El Cairo (EFE).- Los rebeldes chíes hutíes continuaron hoy lanzando ataques desde el territorio que controlan en el Yemen hacia Israel que fueron interceptados, aunque sí consiguieron que más compañías suspendan sus operaciones en el mar Rojo, lo que puede resultar en consecuencias económicas muy graves para el comercio internacional. El Comando Central de Estados Unidos aseguró hoy que en la madrugada del 16 de diciembre (hora de Saná) el destructor estadounidense Arliegh Burke USS CARNEY, que operaba en el Mar Rojo, "se enfrentó con éxito a 14 objetos aéreos no tripulados lanzados desde zonas del Yemen controladas por los hutíes".

VATICANO JUICIO

El Vaticano condena al cardenal Becciu y otras 8 personas por un escándalo financiero

Ciudad del Vaticano (EFE).- El Tribunal de la Ciudad del Vaticano condenó hoy al cardenal Angelo Becciu a 5 años y medio de cárcel por un escándalo financiero cuando era el poderoso sustituto de la Secretaría de Estado, junto a otros ocho imputados hallados culpables de un enorme agujero en las cuentas de la Santa Sede. El presidente del Tribunal vaticano, Giuseppe Pignatone, pronunció la sentencia en la tarde de este sábado tras cuatro horas de deliberación, con el purpurado ausente en la sala.

===============

UCRANIA GUERRA

===============

Rusos y ucranianos se preparan para un nuevo año de guerra total

Moscú/Kiev (EFE).- El Kremlin asegura que los objetivos que se marcó al comienzo de la guerra, el principal de los cuales es la plena desmilitarización de Ucrania, se mantienen intactos, lo que obliga a Occidente, según Kiev, a seguir apoyando en 2024 los planes ucranianos de expulsar a las tropas rusas de su territorio. Aunque las ansias de paz son cada vez mayores entre los rusos tras casi dos años de combates, su presidente, Vladímir Putin, descartó esta semana un pronto alto el fuego en el país vecino durante su primera gran rueda de prensa desde el inicio de la contienda.

Rusia efectuará siete lanzamientos con misiles balísticos intercontinentales en 2024

Moscú (EFE).- Rusia anunció este sábado que se propone efectuar siete lanzamientos de prueba con misiles balísticos intercontinentales en 2024, de lo que informará en su debido momento a Estados Unidos. "Rusia informará a la parte estadounidense sobre cualquier lanzamiento de misil balístico intercontinental y de misil balístico lanzado desde submarinos", aseguró Serguéi Karakaev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, al diario "Estrella Roja" del Ministerio de Defensa.

-------------------------

KUWAIT EMIR

Países árabes despiden al fallecido emir kuwaití y declaran días de luto

El Cairo (EFE).- Los países árabes se despidieron del emir kuwaití, Nawaf al Ahmad al Sabah, fallecido hoy a los 86 años, a quien calificaron de generoso y dedicado a Kuwait, y declararon días de luto en sus respectivas naciones. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, expresó sus sinceras condolencias tanto a los líderes como el pueblo de Kuwait, así como a toda la nación árabe por la muerte del emir de Kuwait.

PAPA ARGENTINA

El papa canonizará a la argentina 'Mama Antula' el próximo 11 de febrero

Ciudad del Vaticano(EFE).- El papa Francisco canonizará el próximo 11 de febrero a la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, confirmó hoy la Santa Sede. "Tras la habitual consulta al Colegio Cardenalicio, el Santo Padre Francisco ha decidido proceder con la canonización de la beata (...) conocida como Mama Antula", anunció el Vaticano en un comunicado.

CRISIS MIGRATORIA COLOMBIA

Detienen a nueve miembros de una red de tráfico de migrantes en Colombia

Bogotá (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron a nueve personas que formaban parte de una red de transportadores que traficaba con migrantes desde las fronteras con Ecuador y Venezuela hasta el municipio de Necoclí, la puerta de entrada a la peligrosa ruta del Tapón del Darién, informó este sábado la Policía. Estas personas fueron capturadas en los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Santander, La Guajira y Atlántico y, al parecer, habían transportado al menos 294 migrantes, de los cuales 54 lograron llegar a Estados Unidos, detalló la Policía en un comunicado.

PAPELES PANAMÁ

Los papeles de Panamá, el letargo de un proceso y escándalo de dimensión planetaria

Ciudad de Panamá (EFE).- El juicio en Panamá por los llamados papeles de Panamá, previsto para este diciembre, no se dio y un tribunal lo fijó para el primer cuatrimestre de 2024, en otro tropiezo para este largo proceso tildado por algunos como parte de un escándalo "armado" para desacreditar al país centroamericano. Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso "Panamá papers" por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como papeles de Panamá.

ELON MUSK

Elon Musk defiende "tener hijos" y un ambientalismo "esperanzador" en un foro de Meloni

Roma (EFE).- El magnate Elon Musk, dueño de Tesla o de la red social X, instó hoy a "tener hijos" para mantener la civilización y a defender un ambientalismo que no reste "esperanzas en el futuro", durante su participación en Roma en un foro invitado por la primera ministra italiana, Giogia Meloni. El multimillonario apareció ante el público en Roma con uno de sus hijos sobre sus hombros para lanzar su principal reivindicación: "Creo que es importante tener hijos para crear una nueva generación. Es tan simple como suena: si la gente no tiene hijos, no habrá una nueva generación", alertó, suscitando el aplauso de los asistentes.

MÉXICO NAVIDAD

Posadas navideñas afrontan el alza de precios y el reto de atraer a la juventud en México

Ciudad de México (EFE).- Las típicas posadas mexicanas, que se empiezan a celebrar nueve días antes de Nochebuena y reúnen a amistades y familia, afrontan el alza de precios debido a la inflación, con una tasa anual del 4,3 %, y el reto de atraer a la juventud. Donde más se nota la llegada de estas fechas es en el Mercado de Jamaica, ubicado en la colonia (barrio) homónima al norte de la Ciudad de México, donde los comerciantes cambiaron algunos de sus productos habituales por camarones, romerito o piñatas. EFE

