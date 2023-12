Rusia y Ucrania protagonizan una noche de intensos ataques de aviones no tripulados en Kiev y Crimea

La administración militar de la capital de Ucrania, Kiev, ha anunciado este sábado la intercepción de un ataque efectuado por más de una treintena de aviones no tripulados de Rusia contra la ciudad, que se ha saldado de momento sin víctimas, en el marco de una intensa noche de ataques de drones de ambos bandos. El jefe de la administración ucraniana, Sergei Popko, ha informado en su cuenta de Telegram que al menos 31 aviones no tripulados 'Shahed', de fabricación iraní y empleados por Rusia se acercaron a la ciudad repartidos en "diferentes grupos y en distintas oleadas" desde varias direcciones antes de ser interceptados por las defensas de Kiev, escenario del sexto ataque ruso desde principios de mes. La semana pasada, el Ministerio de Defensa británico estimó que la última ola de ataques contra Kiev representan el comienzo de una nueva campaña contra la infraestructura energética ucraniana con la llegada del invierno. También durante las últimas horas las autoridades ucranianas han denunciado al menos 83 ataques rusos en la provincia de Jersón, en el sureste del país, con al menos 483 proyectiles de mortero y tres aviones no tripulados, todos derribados, según el jefe de la administración militar local, Oleksandr Prokudin, quien ha informado de al menos cuatro heridos. Por su parte, las autoridades rusas han anunciado el derribo de casi 40 drones ucranianos durante la noche, principalmente sobre Crimea, en uno de los ataques más intensos en meses. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que 32 drones han sido derribados sobre este territorio, mientras que otros seis drones fueron derribados en la región de Kursk y otro en la región de Belgorod, ambos al norte de Ucrania. De hecho, Rusia ha informado de al menos 41 bombardeos ucranianos en las últimas horas sobre esta última región, próxima a la frontera con Ucrania. Entre estos ataques se encuentran los realizados con al menos ocho artefactos explosivos lanzados desde vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. Uno de los aparatos fue derribado y los ataques, en general, no han causado víctimas, según ha hecho saber el gobernador regional Viacheslav Gladkov en su canal de Telegram.