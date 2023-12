Raphael emociona a 12.000 personas con su fuerza y espíritu navideño en una nueva gran noche en Madrid

Raphael (Linares, Jaén,1943) ha encandilado una noche más a su público de Madrid con un concierto en un abarrotado WiZink Center al que han acudido este sábado 12.000 personas de distintas generaciones, que han disfrutado en directo del talento de este icono de la música española, que agotó las entradas del recinto con meses de antelación. Enmarcado en su actual gira 'Victoria', el artista ha presentado en directo su último álbum, escrito y producido por Pablo López. Así, ha deleitado a los asistentes con canciones como 'De tanta gente', 'Por si acaso' o 'A punto de besarte', entre otros temas de su nuevo trabajo. A pesar del buen recibimiento que ha tenido este nuevo álbum entre los asistentes al WiZink, los grandes éxitos del astro de la canción son los que más han hecho saltar de sus asientos a sus fans incondicionales, que han disfrutado de canciones que nunca pasan de moda como 'Mi gran noche', 'Yo soy aquel' o 'El Tamborilero'. De manera ordenada y con cara de ilusión, conocedores de que iban a disfrutar de una noche inolvidable, los más incondicionales del artista entraban al recinto a las 19.30 horas, momento de la apertura de puertas. Con una puntualidad suiza, 'el divo de Linares' salía al escenario a las 21.00 horas vestido, como acostumbra, de negro y con el público puesto en pie, dispuesto a disfrutar de una velada con los nuevos temas y los grandes éxitos de un artista incansable que sigue en plena forma a pesar de contar con más de 60 años de trayectoria musical. El artista ha comenzado la velada con 'Yo soy aquel', 'La noche', 'Yo sigo siendo aquel', 'Cierro mis ojos' o 'Digan lo que digan'. Raphael ha levantado de sus asientos a todo el pabellón cuando cuando, con una sonrisa, ha entonado: "Yo soy el Raphael de siempre". EL MOMENTO MÁS ESPERADO Tras interpretar estos temas ha llegado uno de los momentos especiales de la velada, cuando el astro de la canción ha entonado 'Mi gran noche', un tema que ya es himno que acompaña a muchos españoles en eventos especiales de su vida. Mayores y niños han vibrado con este tema tan destacado del mito de la música. Con el público entregado, Raphael ha proseguido el espectáculo con temas como 'Te estoy queriendo tanto', 'La canción del trabajo', 'Provocación', ' A punto de besarte', ' y 'Estuve enamorado'. "Esta canción la estreno esta noche", ha comentado el astro de la canción antes de comenzar 'Olvídale', que ha arrancado una gran ovación de los asistentes. En el ecuador del espectáculo ha llegado el turno de 'Victoria', una canción que escribió exclusivamente Pablo López para el artista jienense y que da título a un álbum que, a lo largo de once temas, constituye todo un viaje de agradecimiento, en el que se habla de su victoria y de todo lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria. "Me dan la luz de la sala, que quiero ver a la gente", ha señalado Raphael antes de 'Victoria', palabras que han encendido al público, que han vuelto a animar a la estrella: "Raphael, Raphael, Raphael". Con la Navidad a la vuelta de la esquina, no podía faltar en el espectáculo el ya clásico 'Tamborilero', canción que ameniza tantas comidas y cenas familiares en estas fechas. De este modo, el cantante ha contagiado la magia navideña que desprende a todos los asistentes al recinto madrileño, que han encendido las linternas de sus móviles para acompañar la mítica canción navideña. "Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad", ha entonado el genio de la canción al ver al público entregado con 'El Tamborilero'. A pocos minutos de terminar la noche ha llegado el 'Escándalo', uno de los temas que siempre hace saltar a sus incondicionales, y no ha sido menos esta noche. Con la energía que sólo él tiene, Raphael ha vuelto a hacer vibrar a los espectadores con esta actuación. La canción elegida por el artista para finalizar este concierto ha sido 'Como yo te amo', con la que ha puesto punto y final a más de dos horas que quedarán siempre en el recuerdo de un público que ha abandonado el WiZink emocionado por lo vivido. "Nos gusta seguir porque queremos ser felices.seguiremos estando aquí porque es mi lugar. Los míos son ustedes que vienen año tras año y mucha gente tan joven que viene. Gracias", ha apuntado un emocionado Raphael, que se ha despedido de su público con la mano en el pecho en señal de agradecimiento. Cuando ya parecía que se había acabado la noche, al ver al público entregado, el cantante se ha arrancado con unos versos de 'A mí manera': "El final se acerca ya lo afrontaré serenamente. Se lo diré sinceramente. A mí manera". Con su inquebrantable energía y entrega, Raphael ha demostrado una vez más por qué es una figura indiscutible de la música, dejando a sus seguidores con la certeza de haber sido testigos de un espectáculo mágico e inolvidable. 'El divo de Linares' ha conseguido que su 'gran noche' sea también una gran noche para 12.000 personas. Tras un año de éxito de la gira 'Victoria' por España, Raphael dará el salto a Latinoamérica a partir de 2024, llevando consigo la fuerza y el carisma que caracterizan a este legendario artista.