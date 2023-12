(Previa) La eufórica Real Sociedad y el deprimido Betis ponen en juego la sexta plaza

La Real Sociedad y el Real Betis, tras sus opuestos resultados en Europa, se enfrentan este domingo en el Reale Arena (16.15 horas) por la sexta posición de LaLiga EA Sports, en una decimoséptima jornada en la que el colista Almería buscará ante el RCD Mallorca su primera victoria de la temporada en la competición doméstica (14.00 horas) y en la que la UD Las Palmas quiere acercarse a zona continental ante un Cádiz que necesita alejar el descenso (18.30 horas). Los donostiarras llegan a la cita en estado de euforia después de asegurarse el primer puesto del Grupo D de la Liga de Campeones gracias a un empate ante el Inter en el Giuseppe Meazza (0-0) en la última jornada. Antes de conocer el lunes a su rival de octavos, el equipo de Imanol Alguacil tratará de afianzarse en la sexta posición de LaLiga. Ahora, maneja 29 puntos, los mismos que el Athletic Club, quinto, y tres más que su rival de este domingo, que le arrebataría la plaza en caso de asaltar Anoeta. Los vascos, sin embargo, se encuentran fuertes tras enlazar ocho compromisos sin perder desde que cayeron en casa ante el FC Barcelona (0-1) el 4 de noviembre. Enfrente, el Real Betis necesita lamerse las heridas después de despedirse de la Liga Europa y verse relegado a la Conference League al sucumbir ante el Glasgow Rangers en el Benito Villamarín (2-3), la primera derrota de la temporada en su campo. En el campeonato liguero, en cambio, no cede desde mediados de septiembre, cuando también el Barça le endosó una goleada (5-0). Desde entonces, los verdiblancos (26), que el pasado fin de semana empataron con el Real Madrid (1-1), llevan once fechas consecutivas puntuando. Todo en medio de la polémica suscitada tras las declaraciones del presidente de la Real, Jokin Aperribay, después de que el club se negase a ofrecer entradas a los aficionados béticos. "Nos pueden poner las sanciones que quieran, pero ningún tío del Betis que venga a tocarnos los cojones va a entrar en Anoeta. No se puede permitir que haya radicales en Anoeta el día en el que se homenajea a Aitor Zabaleta en el 25º aniversario de su asesinato, precisamente, por ultras", dijo. Brais Méndez, operado esta misma semana de su fractura de cúbito; Ander Barrenetxea y Martín Merquelanz se perderán el choque por el cuadro local, mientras que Manuel Pellegrini no podrá contar con los lesionados Claudio Bravo, Guido Rodríguez, Nabil Fekir, Marc Bartra y Youssouf Sabaly. En el Power Horse Stadium, el Almería, último de la categoría, buscará ante el Mallorca un triunfo, el primero del curso en LaLiga, que le permita albergar esperanzas, con los puestos de salvación cada vez más lejos. Tras 16 jornadas, los de Gaizka Garitano cuentan con solo cuatro puntos, a nueve de la zona de salvación. Aún así, el fin de semana pasado compitieron en el Cívitas Metropolitano, aunque acabaron perdiendo (2-1), y la semana anterior empataron ante el Betis (0-0), pero en Copa del Rey se vieron sorprendidos por el Barbastro (1-0). El conjunto bermellón, por su parte, alejó las posiciones de peligro con una victoria ante el Sevilla (1-0), que le hizo alcanzar las 14 unidades, cuatro más que la antepenúltima plaza. Con ello, el equipo de Javier Aguirre enlaza cuatro encuentros seguidos sin perder. Nuevamente, los almerienses contarán con numerosas bajas, ya que Luis Suárez, Marc Pubill, Gonzalo Melero, Ibrahima Kone, Marko Milovanovic y Martin Svidersky están lesionados. Vedat Muriqi, Antonio Lato y Martin Valjent, también por lesión, no estarán disponibles por los baleares. Mientras, Las Palmas quiere seguir escalando en la tabla y lo intentará en el Estadio de Gran Canaria ante el Cádiz, que marca la zona de permanencia. Con 24 puntos, los de Xavi García Pimienta están a cinco de Europa, todo tras dos triunfos seguidos ante el Alavés (0-1) y el Getafe (2-0), al que hay que añadir el de Copa frente al Tudelano (1-2), aunque necesitó la prórroga. Los andaluces, por su parte, se centran ya en LaLiga después de despedirse del torneo del 'KO' ante la Arandina (2-1). El cuadro de Sergio González ha empatado en las tres últimas fechas ligueras ante Osasuna, Celta y Mallorca, todas con el mismo resultado (1-1), pero no consigue ganar desde el 1 de septiembre, cuando lo hizo ante el Villarreal (3-1). A la baja del lesionado Fabio González se suma esta jornada la del sancionado Sergi Cardona, y Eric Curbelo, Sandro Ramírez y Álvaro Lemos son duda en los canarios. El conjunto cadista deberá lidiar con la baja de Gonzalo Escalante mientras ve cómo evolucionan los tocados Darwin Machís, Rominigue Kouamé y Luis Hernández. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Almería - Mallorca. González Fuertes (C. Asturiano) 14.00. Real Sociedad - Betis. Busquets Ferrer (C. Balear) 16.15. Las Palmas - Cádiz. Muñiz Ruiz (C. Gallego) 18.30. Real Madrid - Villarreal. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 21.00.