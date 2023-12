Patricia Montero y Álex Adrover confiesan cómo será su boda en 2024

Inmersos en los preparativos del que será uno de los días más especiales de sus vidas, Patricia Montero y Álex Adrover se han dejado ver este sábado en la 29 edición de los Premios José María Forqué y lo cierto es que no hay duda de que siguen de lo más enamorados. Fue en 2017 cuando la pareja se comprometió por primera vez, con una original y romántica pedida bajo el agua, pero no será hasta el año que viene cuando sellen su amor para siempre. Luciendo uno de los estilismos más llamativos y una de la tendencias que ya hemos visto en otros photocalls, Patricia ha escogido un look 'caperucita' con un vestido rojo con capucha y el actor un traje negro con camisa blanca. Tras posar en la alfombra roja, ambos han atendido a los medios de comunicación y nos han confesado que su boda sigue adelante... por lo que parece que no hay nada que les vaya a echar para atrás: "Ya tenemos el sitio pagado, ya no nos queda otra". Álex nos confesaba que "estamos con todos los preparativos y lo más bonito es que tenemos a gente detrás de los preparativos y eso nos hace estar muy tranquilos" y, también nos adelantaba que "va a ser una boda muy atípica, no va a ser tradicional". Por su parte, Patricia nos desvelaba que "probablemente sean varios días de boda, cerca del mar y de la naturaleza" y confirmaba las palabras de su prometido, no será nada clásica ya que incluso "pasamos por la idea de casarnos en bañador y los invitados también, pero pasamos porque nadie nos confirmó". Lo que está claro es que el enlace tendrá lugar "después del verano" y que sus hijas están de lo más emocionadas con la idea: "Les hace muchísima ilusión" porque "hace cinco años que le pedí la mano, las niñas han ido creciendo y ahora lo disfrutarán mucho más".