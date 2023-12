Oblak: "No podemos jugar con dos caras, una en casa y otra fuera"

Bilbao, 16 dic (EFE).- El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, lamentó la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (2-0) en un "partido malo" del equipo colchonero y avisó de que no pueden "jugar con dos caras, una en casa y otra fuera" porque de esa manera no van a poder "ganar títulos".

"El Athletic ha estado mucho mejor que nosotros y ha tenido muchísimas ocasiones. Eso no podemos permitirlo. Tenemos que mirarlo y ser conscientes de que fuera no jugamos bien", subrayó el guardameta esloveno en los micrófonos de Movistar +.

Oblak no cree que les haya "faltado actitud" en San Mamés y añadió que el desgaste del partido frente al Lazio del pasado miércoles, menos de 72 horas antes de la cita en Bilbao, "no es excusa".

"Podemos estar mejor, fuera no estamos contundentes como en casa y así es imposible. Ya hemos perdido bastantes partidos fuera y no podemos dar esta imagen. De esta manera no vamos a poder competir en esta liga", concluyó, contundente, el guardameta del Atlético de Madrid.