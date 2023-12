Moda y naturaleza: Boston hace lo imposible con su nueva colección cápsula inspirada en la montaña

'Altitude/Actitude' es el nombre de la nueva colección cápsula de la firma española de moda masculina Boston que no te dejará indiferente. Inspirada en la estética y las actividades de montaña, este conjunto de prendas de estilo casual y sport, con un fit amplio y armónico, prioriza la confortabilidad gracias al uso de tejidos como el algodón. En total son 25 prendas con un diseño relajado que evocan la estética de montaña y su artículo estrella es una parka acolchada color piedra, con el interior en contraste amarillo que se convertirá en tu abrigo perfecto para esta temporada. Una cápsula inspirada "en la aventura y la conexión con la naturaleza, en la experiencia de subir a la montaña y respirar el aire puro, en pescar, escalar y acampar" comenta Marta Orío, directora creativa de Boston... así que si eres uno de esos aventureros, no te puedes perder esta colección con la que no solo te sentirás cómodo, también derrocharás estilo por todos los lugares que visites. Jerséis, sudaderas y camisetas con elementos figurativos bordados o estampados que narran situaciones en la montaña o apliques y detalles como cuerdas multicolor, similares a los que llevan los montañistas... ¡tiene de todo! y lo mejor: con un abanico de colores impresionante. La colección de Boston parte de una base de tonos crudos, camel y azul marino -populares en esta época del año-, combinados con acentos de color en naranja y amarillo intensos. En definitiva, una amplia paleta cromática que se inspira en tonalidades propias de la naturaleza. En cuanto a los materiales utilizados para estas prendas, la firma apuesta de nuevo por fibras naturales: el algodón es el tejido predominante a lo largo de toda la colección debido a la decisión de Boston de dotar a todas las prendas de comodidad. Por último -y no menos importante- sus accesorios se convierten en un elemento indispensable gracias a un diseño que presenta reminiscencias de las actividades de montaña. El calzado y las gorras comparten los mismos colores y técnicas que se utilizan en el resto de prendas, siendo necesarias para completar todos los looks.