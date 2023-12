Más del 80% de los Consejos y Colegios Profesionales españoles no cumple con la futura Ley de Paridad

Un total de 51 de los 62 Consejos Profesionales y Consejos Generales de Colegios Profesionales no cumplen de momento en sus órganos de gobierno con el principio de composición equilibrada de mujeres y hombres. Este es el caso del de Ingenieros Industriales, el de Pilotos de Aviación Comercial, o el de Veterinarios, con un 18%, un 0% de y un 20% de féminas respectivamente, entre otros. Así lo recoge la Memoria de impacto normativo de la Ley de Representación Paritaria, en el apartado de Impacto por razón de género consultado por Europa Press. Se trata de una norma aprobada el pasado 5 de diciembre en el Consejo de Ministros, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Esta se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales. Respecto a los Colegios, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse en las juntas de gobierno y, además, deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo. El plazo que establece la ley para que se dé cumplimiento a esta regla es del 30 de junio de 2026, según apuntó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En todo caso, Redondo explicó que se les va a exigir esa participación equilibrada con "cierta flexibilidad". En este sentido, el documento expone que se les permitirá "establecer los medios que consideren más oportunos para alcanzar los objetivos de la nueva ley, que podrán modular si, debido a la composición subjetiva de la profesión u otras razones objetivas, como el sistema de elección a los órganos de gobierno por el que hayan optado, no pueden alcanzarlos". 11 CUMPLEN Y 10 ESTÁN COMPUESTOS ÍNTEGRAMENTE POR HOMBRES En concreto, son once los Consejos Profesionales y Consejos Generales de Colegios Profesionales que sí cumplen con la nueva Ley de Paridad: el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, con el 42% de mujeres; el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, con el 40%; el Colegio de Geógrafos, con el 54%; el Consejo General de Colegios de Enfermería, con el 50%; el Consejo General de Colegios profesionales de Educadores Sociales, con el 44%; el Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior, con el 60%; el Consejo General de Procuradores de España, con el 45%; el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, con el 47%; el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, con el 57%; el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial, con el 50%; y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, con el 54%. Sin embargo, destaca el dato de que 10 de los 62 están compuestos íntegramente por hombres, como es el caso del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII).