Los gigantes comerciales MSC y CMA-CGM suspenden el tránsito de sus barcos en el mar Rojo

Los gigantes comerciales MSC Mediterranean Shipping Co. SA y la Compagnie Maritime d'Affrètement y Compagnie Générale Maritime (CMA-CGM) han anunciado este sábado que desviarán la ruta de sus barcos por el mar Rojo, siguiendo los pasos de otras grandes compañías como Maersk, dada la amenaza que representan los ataques de la insurgencia hutí de Yemen con aviones no tripulados. MSC, fundada en Nápoles (Italia) y con sede en Ginebra (Suiza) es la compañía naviera de contenedores más grande del mundo tanto por tamaño de flota como por capacidad de carga, y controla alrededor del 19,7 por ciento de la flota mundial de portacontenedores. La compañía toma esta decisión tras el ataque recibido por su barco 'MSC Palatium III', que registró "daños materiales limitados debido a incendio" y ha quedado fuera de servicio. "Debido a este incidente y para proteger las vidas y la seguridad de nuestros marineros, los barcos de MSC no transitarán por en dirección este u oeste desde el canal de Suez hasta que la ruta por el mar Rojo sea segura", ha hecho saber la compañía en un comunicado publicado en su página web. La compañía ha precisado que "algunos servicios procederán a través de una ruta alternativa a través del cabo de Buena Esperanza", por el extremo sur de África; una que alarga los trayectos entre siete y diez días. "Esta perturbación afectará a los horarios de navegación de varios días de los buques reservados para el tránsito por Suez. Solicitamos su comprensión en estas graves circunstancias", concluye la compañía. Otros dos barcos de la compañía, el 'Tessa' y el 'Capella', dieron la vuelta el pasado viernes y están ahora navegando por la costa de Somalia, según datos por satélite recogidos por Bloomberg. El Grupo CMA CGM también ha adoptado esta decisión a raíz de su "profunda preocupación por los recientes ataques a buques comerciales que se están desarrollando en la región del Mar Rojo". "Aunque hemos ido adoptando a lo largo de los últimos días más medidas de prevención para garantizar la seguridad de nuestras embarcaciones y sus tripulaciones que navegan por estas aguas, la situación se ha deteriorado todavía más, junto a nuestra preocupación", ha explicado en un comunicado. "Por ello, hemos decidido instruir a todos los portacontenedores CMA-CGM en el área programados para pasar por el Mar Rojo para que detengan su viaje y se dirijan a zona segura con efecto inmediato y hasta nuevo aviso", según un comunicado publicado en su página web. La compañía es la tercera más grande del mundo en lo que se refiere al transporte de contenedores y opera 200 rutas marítimas entre 400 puertos de 150 países.