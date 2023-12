Guillamón: "Hemos hecho un esfuerzo grande, el empate es valioso"

València, 16 dic (EFE).- El centrocampista del Valencia Hugo Guillamón se mostró satisfecho por el empate obtenido por su equipo este sábado en Mestalla ante el Barcelona gracias a un gol suyo desde el borde del área grande.

"Ha sido un partido muy complicado, sabíamos que íbamos a sufrir. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo pero el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande y hemos sacado un empate valioso", explicó en una entrevista con Movistar.

Guillamón admitió que les costó aguantar las acometidas finales del rival y que en los últimos partidos también han sufrido en los finales pero se mostró convencido de que mejorarán.

Además, habló de su situación personal y del hecho de que este fue su primer partido como titular de la temporada. "No es fácil pero me he preparado bien. El mister esta dando continuidad a otros pero yo voy a trabajar para estar disponible. Era un día importante para mí pero creo que hemos hecho un buen partido todos", concluyó. EFE

