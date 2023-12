Gudelj: "La culpa, de los jugadores"

Sevilla 16 dic (EFE).- Nemanja Gudelj, jugador serbio del Sevilla, no ocultó que “no ha salido el plan de hoy" porque "el equipo en estas situaciones reacciona" pero hoy no lo hemos hecho, de lo que culpó a los jugadores.

"Ha sido un partido muy malo de nuestro lado”, comentó el balcánico con una cara que lo decía todo en relación al 0-3 de su equipo ante el Getafe.

Gudelj, además, afirmó que no están bien, está claro, eliminados de Europa, la línea no es buena y no ayuda: tenemos que unirnos para salir de esta, no queda otra”, dijo.