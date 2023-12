Familias de secuestrados avisan de una sentada si Netanyahu no anuncia planes para liberar a los rehenes

Representantes de familias de los israelíes secuestrados por Hamás han anunciado planes para una sentada a las afueras de la base militar de Kirya si el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, no presenta antes de las 21.00 un nuevo plan para liberar a los rehenes. Netanyahu, que comparecerá en rueda de prensa este sábado en torno a las 20.30 horas (las 19.30 en España), se ha visto sacudido en las últimas horas por la muerte a manos del Ejército israelí de tres rehenes en Ciudad de Gaza que estaban enarbolando una bandera blanca en el momento de recibir los disparos, según la investigación preliminar del Mando Sur del Ejército. Las familias de los rehenes, que llevan semanas denunciando sus dificultades para comunicarse con el gabinete de guerra del Gobierno israelí, considera que este incidente ha sido la gota que ha colmado el vaso y algunos representantes han exigido que el primer ministro acepte la liberación de presos de Hamás detenidos por delitos de sangre a cambio del retorno de sus seres queridos. "Tenemos que liberar a terroristas con sangre en sus manos para liberar a los rehenes o de lo contrario mi hijo va a volver a casa metido en una bolsa para cadáveres", ha declarado Ruby Chen, un portavoz de algunas familias, cuyo hijo Itay está en manos de Hamás. "Quiero que el gabinete de guerra se reúna con nosotros, y que lo haga hoy, y que nos diga qué clase de oferta hay sobre la mesa, y que nos lo diga en persona porque ahora mismo sería más fácil hablar con (el presidente de Estados Unidos Joe) Biden que hablar con esta gente", ha manifestado en comentarios recogidos por 'The Times of Israel'. Cientos de personas se han manifestado en la noche del sábado en varias ciudades de Israel para exigir la dimisión de Netanyahu, principalmente en el bulevar Rothschild de Tel Aviv y en la Plaza del Museo Raleigh de Cesarea. Por otra parte, miles de personas han participado en el entierro de Samer Talalka cerca de Hora y se ha celebrado un acto religioso cerca de la tumba sin ningún tipo de presencia institucional ni política ni militar. "Nos hubiera gustado que estuviera vivo, pero desgraciadamente ha vuelto sin vida", han señalado sus familiares. "Le gustaban las motocicletas. Cuando tenía tiempo libre se iba de viaje con la moto. Su familia quedó destrozada cuando se anunció que había sido secuestrado", se ha lamentado un amigo citado por el diario 'Yedioth Aharonoth'. CONTACTOS Mientras, responsables de los servicios de Inteligencia israelíes y representantes de Qatar discuten en Oslo (Noruega) una reactivación del alto el fuego para facilitar un posible intercambio con Hamás. Según han informado al 'Wall Street Journal', las delegaciones estarán encabezadas por el ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrraman al Zani y el director de los servicios de Inteligencia exterior de Israel (el Mossad), David Barnea. Las fuentes del 'WSJ', que caracterizan estas conversaciones como "exploratorias", no descartan la incorporación de responsables egipcios al encuentro, sin dar por el momento más detalles. Los intercambios entre Israel y Hamás terminaron el pasado viernes con el fin del alto el fuego temporal de la guerra de Gaza, del que ambas partes se acusaron mutuamente. Coincidiendo con esta información, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha hecho saber este sábado que "el Estado de Qatar continuará con sus esfuerzos diplomáticos para renovar la tregua, y espera que lo logrado hasta ahora sirva para lograr un acuerdo integral y sostenible que ponga fin a la guerra", según un comunicado recogido en la agencia oficial de noticias del país, QNA.