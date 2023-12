El expresidente sudafricano Zuma no apoyará al gobernante CNA en las elecciones de 2024

Johannesburgo, 16 dic (EFE).- El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) anunció hoy que no pedirá el voto para el partido en el que ha militado más de sesenta años, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), en las elecciones generales previstas en el país para 2024.

"He decidido que no puedo y no voy a hacer campaña por el CNA de (el presidente Cyril) Ramaphosa. No es el CNA al que me uní, sería una traición (...) Mi conciencia no lo permitirá", señaló el exmandatario en un comunicado leído este sábado por su hija Duduzile Zuma-Sambudla en una rueda de prensa en la barriada de Soweto, a las afueras de la ciudad de Johannesburgo (norte).

En su lugar, Zuma, que también acudió al acto, anunció que dará su voto en esos comicios a uMkhontho weSizwe (MK), un nuevo partido de extrema izquierda que ya ha sido registrado y cuyo liderazgo y listas de candidatos serán anunciados "a principios de 2024".

La nueva formación tomó prestado el nombre de la famosa milicia que luchó contra el régimen segregacionista del apartheid, que oprimió a la población negra y mestiza de Sudáfrica entre 1948 y 1994.

"Hago un llamamiento a toda Sudáfrica para que se unan a mí y voten al partido MK o a cualquier partido progresista que busque la liberación total y el retorno de nuestras tierras a sus propietarios legítimos", en vez de la minoría blanca del país, aseveró Zuma.

"Este Gobierno está liderado por vendidos y colaboracionistas del apartheid", añadió, puntualizando, sin embargo, que jamás abandonará su militancia en el CNA.

El exmandatario hizo esta revelación tras un año marcado por la creciente tensión y desencuentro con su sucesor al frente del partido y del país, Ramaphosa, de 71 años.

El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Johannesburgo rechazó la demanda anunciada en diciembre de 2022 por la Fundación Jacob Zuma contra el jefe de Estado sudafricano, a quien acusó de "delitos graves" que conllevaban una pena de "15 años de prisión", si bien no especificó de qué infracciones se trataba.

La demanda de Zuma estaba relacionada con el caso del fiscal Billy Downer, a quien el expresidente, de 81 años, exige que se recuse de un juicio de corrupción contra él por un acuerdo armamentístico fraudulento firmado a finales de los años noventa con la empresa francesa Thales.

Zuma acusa también a Downer de falta de imparcialidad y, junto con la periodista del canal sudafricano News24 Karyn Maughan, de filtrar información sobre su historial médico.

El exmandatario alega que Ramaphosa, entre otros, violó la Ley de la Fiscalía Nacional y fue "cómplice" en los "delitos cometidos" por Downer al no investigarlos cuando Zuma se quejó de ellos, unos cargos que la Presidencia ha descrito como "falsos e infundados", al tildar la iniciativa de "abuso de los procesos legales".

Las reiteradas peticiones de Zuma para que el procurador se recuse del caso han forzado el aplazamiento del juicio, que debía haber empezado en mayo de 2021, tras ya más de dos años de trámites preliminares y retrasos por la pandemia de la covid-19.

La demanda fue presentada un día antes del inicio de la 55 Conferencia Nacional de CNA, en la que Ramaphosa fue reelegido como líder de la formación.

Este movimiento de Zuma representa un nuevo golpe para el CNA, que gobierna Sudáfrica desde 1994 pero no ha hecho más que perder apoyo popular en los últimos años, además de verse sumergido en rivalidades internas. EFE

jhb-lbg/amg