Crónica del Valencia CF - FC Barcelona, 1-1

El FC Barcelona no pudo (1-1) con el Valencia CF este sábado en la jornada 17 de LaLiga EA Sports para alargar su mal momento y dejarse más puntos en su persecución al liderato, a pesar de ser mejor que un equipo 'che' que se hizo fuerte en Mestalla otra vez. Los de Xavi Hernández siguen en crisis, aunque merecieron más después de adelantarse por medio de Joao Félix en el segundo tiempo. El equipo azulgrana tuvo muchas ocasiones para haberse llevado la victoria, pero Hugo Guillamón dio el punto a los locales y otra semana de tensión en la Ciudad Condal por los malos resultados. La mochila culé se notó pesada en la ciudad del Turia desde un primer tiempo donde no le salieron las cosas a los visitantes. El Barça lo intentó, pero desentonó en un mal control, un mal pase decisivo o un remate en busca del gol. La falta de confianza fue evidente en los de Xavi, sin ritmo ni alegría. Con todo, el equipo azulgrana estuvo más cerca del gol que un Valencia que no aprovechó el malestar anímico de su rival. Y eso que los 'che' encendieron Mestalla ya desde el primer minuto, cuando en un saque de banda se durmió el Barça y Yaremchuk obligó a Iñaki Peña a firmar el paradón de la noche para evitar el 1-0. Los de Xavi tuvieron que esmerarse para bajar la euforia local, donde el Valencia ha sumado la gran mayoría de sus puntos, pero poco a poco fue despertando el vigente campeón. En el ida y vuelta pudo golpear con un Robert Lewandowski bastante descuidado por la defensa valenciana y, con algo de posesión después, la imaginación y llegada de Gündogan o Pedri pudo desequilibrar el encuentro. Mamardashvili detuvo la más clara a un Lewandowski que apareció bastante pero sin ser decisivo, y a Pedri se le marchó arriba. El Valencia respondió con algo de llegada por bandas, con Fran Pérez y Pepelu, pero Iñaki Peña sólo tuvo que intervenir en la del minuto uno. Tras el descanso, Frenkie de Jong tomó los mandos. El neerlandés repartió juego e hizo fácil lo que había parecido tan difícil: un pase en profundidad a Raphinha, que hizo el definitivo a Joao Félix (1-0). El brasileño fue también decisivo en la mejora ofensiva de los visitantes, abriendo la banda y dando mucha llegada, como no fue capaz de hacer un Balde lejos de su mejor nivel y que no está aprovechando su nueva oportunidad. Con todo, el Barça volvió a su problema con el gol, esta vez con la sensación de que lo tenía cerca y no como contra el Girona. En el monólogo azulgrana llegó la mala gestión atrás que también persigue a los de Xavi, en un balón llovido que se quedó Guillamón para fusilar el 1-1 desde la frontal. Con 20 minutos por delante, el Barça se volcó y el Valencia, con los cambios de Rubén Baraja, se reforzó atrás para volver a sumar en casa. De Jong no dejó de repartir esos pases de calidad y Ferran la tuvo nada más saltar al campo. Tampoco Lewandowski ni Raphinha pudieron con Mamardashvili, sin premio un Barça que esta vez sí mereció más. Con todo, la crisis se agrava en el vestuario azulgrana, tras una semana de mucho debate entorno a Xavi. Así, el campeón sigue sin rendir y no aprovechó la derrota del Atlético, a la espera de ver si se le escapan más aún Girona y Real Madrid. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: VALENCIA CF, 1 - FC BARCELONA, 1. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. VALENCIA CF: Mamardashvili; Thierry, Diakhaby, Mosquera, Vázquez (Yarek, min.81); Pepelu, Guillamón, Fran Pérez (Amallah, min.73); Yaremchuk (Canós, min.62), Diego López (Foulquier, min.81) y Hugo Duro (Marí, min.81). FC BARCELONA: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan (Yamal, min.81); Raphinha, Lewandowski y Joao Félix (Ferran, min.73). --GOLES: 0 - 1, min.55, Joao Félix. 1 - 1, min.70, Guillamón. --ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Fran Pérez (min.65) por parte del Valencia. Y a De Jong (min.77), Cancelo (min.79) en el Barça. --ESTADIO: Mestalla, 46.492 espectadores. --INCIDENCIAS: El ex del Valencia David Silva hizo el saque de honor antes del partido.