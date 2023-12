'Cholo' Simeone: "Es el día que más tranquilo estoy, voy con los chicos a muerte"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, describió este sábado como su día "más tranquilo" de esta temporada, pese a la derrota por 2-0 en su visita al Athletic Club durante la jornada 17 de LaLiga EA Sports, destacando que va "a muerte" con sus pupilos aunque hayan estado horribles en el Estadio de San Mamés. "Ello fueron mejores del inicio hasta el fin, nosotros en los últimos 10 o 15 minutos competimos mejor. Tuvimos algunas situaciones para poder acortar el marcador, pero fueron mejores en todo momento. Toca felicitar al rival y a pensar en el martes", dijo el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa. Ante la cuestión de si le había dejado preocupado esta clara derrota, más por sensaciones que por resultado, el técnico colchonero fue tajante: "No, al contrario. Hoy es el día que más tranquilo estoy". "No pudimos hacer el partido que imaginábamos", admitió a la siguiente pregunta. "Está claro que, en todo momento, fueron mejores en cualquier cosa que podamos poner a estudiar del primer tiempo. Fueron superiores y nosotros no pudimos jugar el partido que imaginamos, claramente", resumió el 'Cholo' antes de explicar su tranquilidad pese a la derrota. "Muy tranquilo porque sé lo que los chicos me están dando y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente", valoró el entrenador argentino desde la sala de prensa. "No estamos siendo fuertes fuera de casa y es algo que se repite, ahora en tres partidos seguidos. Así que seguramente tendremos que intentar mejorar esa parte importantísima del equipo, ya que obviamente para la regularidad de un torneo los partidos de casa son tan fundamentales como fuera de casa", concluyó Simeone desde Bilbao.