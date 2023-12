Benítez: “Siempre es bueno no estar en puestos de descenso”

Vigo, 16 dic (EFE).- Rafa Benítez, entrenador RC Celta, admitió, tras la victoria de su equipo por la mínima ante el Granada (1-0), que verse fuera de la zona de descenso “siempre es bueno” aunque sea algo anecdótico a estas alturas de la temporada.

“El hecho de que lo preguntes ya significa que la gente le da importancia. Siempre es bueno no estar ahí. A mí no me gusta mirar mucho la clasificación, pero cuando estás abajo no te queda más remedio y la tienes que mirar. Desde el punto de vista anímico, saber que no estás en descenso puede ser positivo”, aseguró.

“El equipo ha hecho muchas cosas que hace normalmente y hoy con la fortuna de que no hemos encajado gol. Con tarjetas y con un jugador menos, el equipo dio la cara hasta el final y bastante bien dadas las circunstancias”, añadió en rueda de prensa.

Benítez felicitó a sus jugadores porque “todos merecíamos una victoria así”, y no quiso hablar de la expulsión con tarjeta roja directa de Iago Aspas porque “no quiero hablar más de los árbitros”.

Elogió la “competitividad” de su plantilla pero admitió que en el segundo tiempo les costó “controlar” el juego de ataque del Granada, sobre todo porque jugaron “condicionados” por las numerosas tarjetas amarillas que recibieron.

“Los partidos hay que ganarlos metiendo más goles que el rival pero también hay que conseguir que no recibas goles. Si tienes ese equilibrio de no encajar y marcar estás en el camino correcto, esos equipos suelen ser los que salen campeones o consiguen sus objetivos”, comentó. EFE

