Así ha sido la alfombra roja de los Premios Forqué

La 29º edición de los Premios José María Forqué ha dejado muchos looks de infartos que serán imposibles olvidar... ¡aquí va nuestra selección! MACARENA GÓMEZ Después de presentar junto a José Corbacho estos mismos premios, la actriz ha vuelto a ser la maestra de ceremonias y ha sido una de las primeras en posar en la alfombra roja de la 29º edición de los Premios Forqué. Con un vestido negro de escote palabra de honor y una gran falda abullonada, Macarena ha optado por un estilismo de lo más elegante que ha combinado con un recogido en el pelo. JOSÉ PASTOR El actor, que está en boca de todos por su papel en la serie 'Bosé' ha conquistado a su público luciendo un estilismo rompedor: falda en color negro, camisa blanca plisada con puños abullonados y botas militares. CRISTINA CASTAÑO Llamativa elección la de la actriz, con un diseño de Andrew Pocrid, en color malva, en el que predomina un escote vertiginoso. MAR SAURA Impresionante, la modelo ha optado por un diseño con escote halter, con pedrería en la parte superior y plumas blancas en la falda de corte asimétrico. ANDRÉ LAMOGLIA Uno de los hombres más deseados tras su paso por 'Élite' y también de lo más elegantes esta noche con este traje oscuro con rayas blancas y botines con maxisuela. ANA MENA La artista, que está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, ha deslumbrado en la alfombra rojo con un vestido dorado con abertura de infarto en el lateral. PAZ PADILLA La presentadora de televisión ha lucido un vestido de la firma Koahari en color amarillo con abertura en un lateral, manga francesa y hombreras. DAVID VERDAGUER El protagonista de 'Saben aquell' ha sido fiel a su personalidad y ha escogido un traje oscuro que destacaba por la pernera acampanada. ELENA FURIASE Ha sido una de las invitadas que también ha optado por el color negro para posar en esta alfombra roja. En su caso, la actriz ha lucido un vestido raso de Baro Lucas con escote rectangular y cintura ceñida. ANTONIO VELÁZQUEZ Al más puro estilo 'Tierra de lobos' o 'La promesa', el actor ha sorprendido en la alfombra roja con un traje de terciopelo en negro que ha combinado con una aclamada capa, también en terciopelo, de color azul. ANA GUERRA Y VÍCTOR ELÍAS Demostrando que están completamente enamorados y muy ilusionados con su futura boda -aunque todavía no tienen la fecha elegida- Ana y Víctor han posado derrochando complicidad y... ¡conjuntados! Ella con un mono largo brillante y él con un traje gris con jersey de cuello cisne blanco. LOS JAVIS Los directores de cine Javier Ambrossi y Javier Calvo han apostado por dos 'total look black' muy contratados: Ambrossi con jersey de cuello alto y Calvo con un chaleco con escote en pico.