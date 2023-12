Arcade Fire tocará en julio en Lisboa en la próxima edición del festival NOS Alive

Lisboa, 16 dic (EFE).- La banda canadiense Arcade Fire es la última confirmación para la próxima edición del festival portugués NOS Alive, donde tocará el 11 de julio, anunciaron este sábado los organizadores.

Arcade Fire estará en el Paseo Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, en el primer día del festival, cuando también actuarán The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves y Kenya Grace.

La banda ya fue cabeza de cartel el verano pasado en otro festival de Lisboa, el MEO Kalorama, y pasó por el NOS Alive en 2016.

El grupo está integrado por Win Butler, Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury y Jeremy Gara y cuenta con seis álbumes de estudio, el más reciente 'WE', lanzado en 2022.

El NOS Alive se celebrará del 11 al 13 de julio de 2024 con un cartel que también incluye a Dua Lipa, Aurora, T-Rex, Pearl Jam, Sum 41 y The Breeders.

En su edición de 2023, acogió 123 actuaciones y recibió a 165.000 asistentes. EFE

pfm/ah