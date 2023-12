VÍDEO: Israel reconoce haber matado por error a tres rehenes de Hamás durante una operación en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido este viernes haber matado por error durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, a tres de los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ofensiva del 7 de octubre contra territorio israelí. "Durante los combates en Shejaiya, una fuerza de las FDI identificó erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las fuerzas dispararon contra ellos y los mataron", ha manifestado el Ejército israelí en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter. Según ha detallado el Ejército israelí, durante la inspección de la zona del incidente, las tropas dudaron sobre la identidad de los rehenes, por lo que abrieron fuego contra ellos. Sus cuerpos fueron más tarde trasladados a territorio israelí, donde efectivamente se les identificó como rehenes de la milicia palestina. "Esta es una zona donde los soldados se toparon con muchos terroristas (de Hamás), incluidos terroristas suicidas", ha manifestado por su parte el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, quien ha catalogado lo ocurrido como "un acontecimiento triste y doloroso" del que el Ejército israelí "es responsable de todo lo ocurrido". Por otro lado, Hagari ha señalado que por el momento no está claro si los tres rehenes acribillados habían logrado huir de su cautiverio o directamente fueron "abandonados" por los milicianos de Hamás que los tenían retenidos, según infomaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'. Así, los fallecidos han sido identificados como Yotam Haum, secuestrado del kibutz de Kfar Aza; y Samer Talalka, secuestrado del kibutz de Nir Am. A petición de la familia del tercer rehén en cuestión, las autoridades israelíes han optado por no dar a conocer la identidad del muerto. Finalmente, las FDI han recalcado que han abierto una investigación "de inmediato" para aclarar lo sucedido, que ya ha sido puesto en conocimiento de las tropas desplegadas en Gaza debido a que en la zona de Shejaiya se han producido "numerosos incidentes en los últimos días". "Las FDI expresan su profundo pesar por el incidente y comparten el dolor de las familias. Las FDI seguirán actuando en todos los esfuerzos para devolver a los secuestrados a sus hogares", ha zanjado el Ejército israelí, suscribiendo uno de los principales cometidos de su campaña militar en Gaza. NETANYAHU LAMENTA LA "INSOPORTABLE" TRAGEDIA Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reconocido recibir "con profundo dolor" la "insoportable" noticia de la muerte de tres rehenes israelíes. "Todo el Estado de Israel estará de luto esta noche. Mi corazón está con las familias afligidas en estos momentos", ha dicho. "Incluso en esta noche difícil, vendaremos nuestras heridas, aprenderemos las lecciones y continuaremos con un esfuerzo supremo para devolver a todos nuestros secuestrados a casa sanos y salvos", ha aseverado el primer ministro Netanyahu en sus redes sociales. El opositor y ministro del gabinete de emergencia, Benny Gantz, ha reaccionado también a la noticia y ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas. "Mi corazón se rompe al enterarme de la tragedia de esta noche", ha manifestado en sus redes sociales. "El dolo que acompaña la campaña (militar en Gaza), crece más ante el difícil acontecimiento. Nuestra responsabilidad es ganar la guerra, y parte de esa victoria será traer a los rehenes a casa. Haremos todo lo posible para traerlos de vuelta con vida. Todo", ha remachado Gantz. Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre que se saldó con casi 1.200 muertos y 240 rehenes, parte de los que ya han sido liberados. Las FDI lanzaron en respuesta una cruenta contraofensiva que deja ya un balance de casi 18.800 palestinos muertos y otros cerca de 51.000 heridos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/826150/1/israel-reconoce-haber-matado-error-tres-rehenes-hamas-operacion TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06