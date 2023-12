Victoria Federica guarda silencio al preguntarle por las declaraciones de Ángel Cristo Jr

Victoria Federica disfrutaba este jueves de un planazo en Madrid: el concierto de Rod Stewart en Madrid dentro del marco del Christmas Starlite... pero lo cierto es que no pudo escapar de las polémicas que hay alrededor de su familia. Eso sí, de lo que sí que consiguió huir fue de las preguntas de los reporteros, a los que toreó con educación y una sonrisa en su rostro. Con vistas a las fechas navideñas, la pregunta era obvia: ¿va a venir su abuelo Don Juan Carlos a España? pero, sin embargo, también nos interesamos por el supuesto grupo de WhatsApp que tiene con todos sus primos para quedar en Navidad, en el que también estarían sus primas, la Infanta Sofía y la Princesa Leonor. ¿Su respuesta a todo? el silencio. Siempre nos ha acostumbrado a no hablar con la prensa y mucho menos dar detalles sobre su vida privada o la de los suyos y esta vez no esperábamos otra cosa... pero lo cierto es que nos llamó la atención lo simpática que se mostró con los reporteros. Victoria Federica respondía educadamente a la felicitación navideña de la prensa: "muchas gracias, igualmente" y evitaba desvelar cómo va a pasar las Navidades y tampoco quiso pronunciarse sobre las palabras de Ángel Cristo Jr acerca de su abuelo, el Rey Don Juan Carlos. Hasta en dos ocasiones, la hija de la Infanta Elena evitó a la prensa para no responder al escándalo que ha supuesto el testimonio de Ángel Cristo en televisión hablando, entre otras cosas, del chantaje de Bárbara Rey a su abuelo, el rey emérito.