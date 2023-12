Trincão: "Estoy contento con lo que he hecho en el Barça"

Lisboa, 15 dic (EFE).- El extremo portugués Francisco Trincão hizo este viernes un balance positivo de su paso por el FC Barcelona y se declaró "contento" con lo que logró en el Camp Nou, que fue "una gran experiencia de aprendizaje".

El jugador del Sporting de Portugal, en una entrevista concedida a la revista de la casa de apuestas Betano, recordó su breve estancia en el club azulgrana, donde militó una temporada.

"(Mi paso por el Barça) fue bueno, jugué muchos partidos -42-, también era muy joven, pero estoy contento con lo que hice", comentó.

Y añadió: "Fue una gran experiencia de aprendizaje".

Francisco Trincão, de 23 años, se marchó en el verano de 2020 al FC Barcelona, que pagó 31 millones de euros al Sporting de Braga.

No fue una pieza clave para el entrenador de aquel momento, el neerlandés Ronald Koeman, que sin embargo le otorgó varios minutos a lo largo de la campaña y enfatizó a menudo sus cualidades para defenderle de críticas.

Una de las cosas que mencionó Koeman fue el reto de pasar del Braga a un equipo con la exigencia del Barça, que entonces contaba con estrellas como Leo Messi o Gerard Piqué, con los que compartir vestuario fue "todo un shock" para el portugués.

"Siempre es un shock, porque no estamos acostumbrados... Son jugadores que crecí viendo jugar y acaba por ser todo un shock, pero siempre me han tratado bien y me he adaptado con naturalidad", señaló Trincão.

Pero añadió que "acaban siendo personas normales".

El actual extremo del Sporting forma parte del reducido grupo de jugadores que pueden presumir de haber jugado al lado tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo -con quien coincidió en la selección portuguesa-, futbolistas a los que definió como "muy exigentes".

"Ambos son muy exigentes. Quizás Cristiano parezca un poco más exigente, pero los dos quieren ganar a toda costa", observó.

Trincão cumple su segunda temporada en el Sporting, que lo adquirió al Barça tras un curso de cesión, y dijo estar "muy satisfecho" con los 'leones', que son líderes de la Liga portuguesa, aunque con los mismos 31 puntos que el Oporto, su rival en la próxima jornada. EFE

