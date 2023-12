Registrado un incendio en un buque alemán por un ataque "no identificado" frente a las costas de Yemen

Un buque alemán que navegaba frente a las costas de Yemen ha sido atacado a primera hora de este viernes, según ha denunciado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), que ha indicado que la embarcación ha registrado un incendio a bordo tras ser alcanzada por "un objeto no identificado". "UKMTO ha recibido informaciones de que un buque ha sido alcanzado por un objeto no identificado que ha provocado un incendio a bordo. No hay informaciones sobre víctimas", ha señalado el organismo a través de una nota publicada en su cuenta en la red social X. Después, la naviera alemana Hapag-Lloyd ha confirmado que el barco alcanzado por este ataque pertenecía a su flota y ha identificado el carguero como el 'Al Jasrah', que se dirigía desde Grecia hasta Singapur, según ha hecho saber un portavoz de la compañía al 'Der Spiegel'. El UKMTO había detallado que "el incidente ha tenido lugar 60 millas náuticas (unos 110 kilómetros) al suroeste de Hodeida, en Yemen" y ha agregado que "las autoridades están investigando". "Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen a UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha zanjado. Por otra parte, ha apuntado que un grupo de personas "que se autoproclaman como las autoridades de Yemen" han ordenado a un buque que se encuentra en la zona que "desvíe su curso hacia Yemen". El suceso ha tenido lugar en los alrededores de Bab el Mandeb ----, unas 50 millas náuticas (cerca de 92 kilómetros) al norte de Moca. La operadora alemana asegura que el barco ha seguido su rumbo, de acuerdo con los últimos datos posicionales que ha recibido del carguero. Estos incidentes tienen lugar en el marco de los últimos ataques por parte de los hutíes contra embarcaciones en la zona ante la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. Los rebeldes yemeníes confirmaron el jueves haber atacado horas antes el buque 'Maersk Gibraltar', con bandera de Hong Kong, al tiempo que aseguraron que durante los últimos días han logrado impedir el paso de "varios barcos" que supuestamente se dirigían hacia Israel. El grupo anunció el sábado que impedirá el tránsito por el mar Rojo a cualquier barco con destino a Israel hasta que la población de Gaza reciba "toda la ayuda que necesita". "Para garantizar la seguridad de la navegación marítima, advertimos a todos los barcos y compañías que no negocien con puertos israelíes", zanjó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. Los hutíes, apoyados por Irán, han lanzado varios ataques contra Israel desde el comienzo de los combates entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre y han amenazado con atacar cualquier buque que sea propiedad o esté operado por empresas israelíes o lleven bandera de Israel en el mar Rojo. Tras ello, secuestraron el buque 'Galaxy Leader', que sigue retenido.