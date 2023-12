Previa del Valencia CF - FC Barcelona

El Valencia CF recibe este sábado al FC Barcelona en Mestalla (21.00), en partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports, en un duelo al que ambos equipos llegan necesitados y con la obligación, más que la voluntad, de ganar para dejar de ir a contracorriente al estar ambos metidos en un bache de resultados y juego. 'Ches' y 'culers' necesitan la victoria para poder sumar 3 puntos que ahora mismo son de mucho valor. El Valencia, que ha logrado un empate y sumado tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, quiere disipar fantasmas y el Barça, tras caer ante el líder Girona y tropezar en Europa, también busca salir del bache y calmar las movidas aguas del entorno blaugrana. Tras una Junta General en la que la presidente, Layhoon Chan, aseguró que no se podría fichar en invierno y que la prioridad del club son los números y emprender por fin la construcción del nuevo estadio, las aguas del Turia están algo revueltas. Y es que la mala situación deportiva, con ese único punto sumado de los últimos 12 en LaLiga, no ayuda. Después de ganar en casa al Granada a principios de noviembre, el Valencia tan solo conoce la victoria en la segunda ronda de la Copa del Rey, con un escueto 0-1 ante el Arosa. En LaLiga EA Sports, los 'che' se vieron doblegados por Real Madrid (5-1), Girona (2-1) y Getafe (1-0), sumando un solo punto en Mestalla ante otro equipo en horas bajas como el Celta de Vigo (0-0). Para este duelo en el que es tan necesario recuperar el gol y la senda del triunfo, Rubén Baraja no podrá contar con los sancionados Gabriel Paulista ni Javi Guerra, ambos expulsados en la última derrota en Getafe. Además, confirmó que ni Gayà ni Almeida están recuperados si bien, en la parte buena de la balanza, Selim Amallah estará de vuelta al equipo. "El Barça siempre es peligroso. Es un equipo, tiene recursos de todo tipo. Es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad y desdoble por banda. Tiene uno contra uno. Es un equipo muy completo, pero nosotros también tenemos cosas a decir y en Mestalla, más", aportó en la previa el técnico 'che', que no busca excusas en las bajas ni en la falta de profundidad de armario. Por su parte, el técnico blaugrana, Xavi Hernández, calificó este duelo de Mestalla de "final". "Las derrotas contra Madrid y Girona nos están afectando y pesan, pero hay tiempo para solucionarlo. Tenemos que recuperar puntos como sea. Tenemos ahora un rival muy complicado, Baraja está haciendo un trabajo extraordinario. Llevan ahora 1 punto de 12 y ha bajado el nivel pero en Mestalla siempre aprietan. Es difícil, es una final para nosotros", valoró en la previa del choque. Una final que afrontará con Frenkie De Jong, ya recuperado de unas molestias que le impidieron estar en Bélgica. El neerlandés, que fue el único que no viajó finalmente con el equipo para la disputa del último duelo de la fase de grupos de la 'Champions' contra el Amberes (derrota instrascendente por 3-2), está ya disponible para Xavi y jugará en Mestalla. A falta de saber si tras el tropiezo en la 'Champions' hará o no mucha revolución --que ya hizo en Amberes con varios cambios--, lo cierto es que el Barça debe cambiar la cara y la actitud para salir, desde el primer minuto, convencido de lograr la victoria. El equipo tiene fases de buen juego, sí, pero también se atasca con demasiada facilidad y da oportunidades al rival que, el año pasado, ya con Xavi, no concedía. Xavi, que criticó la "irrealidad" que explica el entorno mediático en Barcelona y lamentó la falta de unidad, asegura que hay autocrítica en el equipo y que se ve con más fuerza y ganas que nunca. Algo que intentará trasladar a un vestuario que viene de perder en casa ante el Girona (2-4) y que ahora mismo es cuarto a 7 puntos de los 'gironins', líderes en solitario. HOMENAJE A DAVID SILVA El exjugador internacional español David Silva será homenajeado este sábado en Mestalla por el Valencia CF, club en el que se formó y en el que jugó antes de salir hacia en 2010 hacia el Manchester City, en los prolegómenos del partido. Entre los actos previstos, el club instalará una lona en el exterior del Camp de Mestalla junto a las del resto de leyendas de la entidad y David Silva será quien realice el saque de honor del encuentro. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. VALENCIA CF: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Mosquera, Yarek; Pepelu, Amallah; Foulquier, Diego López, Fran Pérez; y Hugo Duro. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix. --ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). --ESTADIO: Mestalla. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga TV.