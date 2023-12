MSF suspende sus operaciones en un hospital de Haití después de que hombres armados mataran a un paciente

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este jueves la suspensión indefinida de todas sus actividades en un hospital de Haití después de que hombres armados detuvieran una de sus ambulancias en Puerto Príncipe y mataran al paciente que se encontraba en ella. MSF ha explicado que el martes ingresó un hombre en estado crítico en el Centro de Emergencias de Turgeau, en un barrio cercano al centro de la ciudad de Puerto Príncipe, pero el equipo decidió trasladarlo a un hospital donde pudiera recibir la atención especializada necesaria. A pocos metros del centro, más de una decena de individuos armados bloquearon el convoy. Los atacantes, que golpearon el capó de la ambulancia y dispararon al aire, sacaron al paciente a la fuerza, le golpearon y le dispararon varias veces. Cuando murió, huyeron del lugar, ha explicado la ONG a través de un comunicado. "Necesitamos un mínimo de seguridad para llevar a cabo nuestra misión médica. No podemos trabajar si nuestra misión médica se ve amenazada por la violencia (...) No podemos aceptar que nuestras ambulancias sean atacadas y nuestros pacientes sean golpeados y asesinados", ha manifestado el jefe de MSF en Haití, Benoit Vasseur. En este sentido, ha recordado que la ONG es una de las pocas organizaciones internacionales que brinda atención médica en la capital, por lo que he exigido respeto para los pacientes, el personal médico y las instalaciones, con el fin de poder llevar a cabo su trabajo. "Podemos ver que los haitianos están desesperados y furiosos. Sufren terribles crueldades a diario. Somos testigos directos de ello: violaciones, torturas, intentos de asesinato. Todos nuestros servicios médicos están aquí para brindar atención a las personas en medio de esta violencia", ha afirmado Vasseur. Mientras que el centro de Turgeau se mantiene cerrado para analizar el ataque y hacer una evaluación del riesgo del personal y pacientes, MSF continúa ofreciendo atención médica en otras instalaciones como el hospital de Cité Soleil, el de Tabarre y una clínica para supervivientes de violencia sexual en Pran Men'm. Además, sus clínicas móviles funcionan en distintos puntos de la ciudad. Las bandas se han hecho con el control de una gran parte de Haití, cuyas autoridades se muestran incapaces de tomar las riendas del atribulado pequeño país caribeño, cuya situación acabó de empeorar tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.